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Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

Der bosnische WM-Stürmer steht vor der Rückkehr nach Österreich.

Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig! Foto: © IMAGO / pepphoto
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Haris Tabakovic steht vor einer Rückkehr nach Österreich.

Der bosnische Stürmer steht drei Jahre nach seinem Abschied von der Wiener Austria vor einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Das berichtet "Sky Sport Deutschland".

Demnach liege eine vollständige Einigung zwischen der TSG Hoffenheim und den Mozartstädtern vor, auch Tabakovic selbst habe Salzburg seine Zusage gegeben.

Medizincheck noch diese Woche

Rund fünf Millionen Euro soll der letztjährige Bundesliga-Dritte für den 32-Jährigen, der einen Vertrag bis 2029 erhält, zahlen. Schon am Freitag soll der Medizincheck stattfinden.

Bei einer Bundesliga-Rückkehr würde Tabakovic auf seine beiden Ex-Klubs treffen. Von 2020 bis 2022 spielte er bei Austria Lustenau, in der Saison 2022/23 für den FK Austria Wien.

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