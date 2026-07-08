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Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Der ÖFB-Keeper soll ohnehin mit einem Abschied aus Salzburg geliebäugelt haben. Nun gibt es ein Angebot aus Saudi-Arabien.

Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Schlager könnte den FC Red Bull Salzburg diesen Sommer verlassen.

Der 30-Jährige hatte bereits vor der Weltmeisterschaft in den USA mit einem Abschied aus der Mozartstadt geliebäugelt, soll unzufrieden sein. Interesse soll es vor allem aus Deutschland gegeben haben. Hier nachlesen >>>

Nach starken Leistungen bei der WM im Tor des ÖFB-Teams gibt es laut Transfer-Experte Rudy Galetti nun ein Angebot aus Saudi-Arabien für den Salzburger. Demnach hätte der Al-Fateh SC eine Offerte abgegeben, die Schlager aktuell evaluieren soll.

Vertrag läuft 2027 aus

Al-Fateh hat die abgelaufene Saison der Saudi Pro League auf dem elften Platz beendet, Trainer Jose Gomes wechselte nach zwei Jahren im Amt zu Al-Khaleej. Ein Nachfolger wurde bis dato nicht gefunden. Der Klub aus Al Mubarraz gewann 2013 die Meisterschaft.

Vor drei Jahren wechselte der 30-fache ÖFB-Teamspieler vom LASK zurück nach Salzburg, wo er den Großteil seiner Jugend verbracht hatte. Sein Vertrag bei den Bullen läuft nächsten Sommer aus.

Salzburgs neues Trikot im Mozart-Stil

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