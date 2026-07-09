Hartberg: Havel beim Medizincheck - Enttäuschung über Ablöse?

Elias Havel wird den TSV Hartberg wohl verlassen.

Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge weilt der 22-jährige Österreicher seit Mittwoch beim CFC Genoa, um die letzten Details seines Wechsels zu klären.

Nach Absolvierung der obligatorischen medizinischen Checks soll der Stürmer bereits am Donnerstag unter Cheftrainer Daniele de Rossi trainieren.

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"Enttäuschung" über Ablöse?

Laut der "Krone" spricht man in Hartberg indes noch von ausstehenden Details, die es zu klären gebe.

Rund um die finanziellen Modalitäten des anstehenden Abgangs sollen indes gemischte Gefühle vorherrschen. Zwar mache man im Vergleich zum Schnäppchenpreis (300.000 Euro), den man an den LASK überwies, definitiv Gewinn mit dem Verkauf des Torjägers.

Allerdings soll der Serie-A-Klub eine in Havels Vertrag verankerte Ausstiegsklausel bezahlen. Von mehreren Millionen Euro soll dabei keine Rede sein - auch, weil der LASK in Form einer Weiterverkaufsbeteiligung mitschneidet.

Auch angesichts des in Höhe von 2,2 Millionen Euro taxierten Marktwerts des gebürtigen Wieners soll die nicht näher bekannte Transfersumme in Hartberg vereinzelt für Unmut sorgen.