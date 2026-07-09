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GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien

Die Rotjacken schnüren den nächsten Deal. Der 20-Jährige kommt von einem Serie-A-Klub.

GAK verpflichtet Ex-Austrianer aus Italien Foto: © IMAGO / IPA Sport
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK verstärkt seine Defensive mit Petar Markovic.

Der 20-jährige Innenverteidiger schließt sich den Rotjacken vom Serie-A-Klub FC Bologna an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Markovic wurde bei der Wiener Austria ausgebildet und wagte im Sommer 2024 den Schritt nach Italien. Bei Bologna spielte er im Nachwuchs und kam auf insgesamt 35 Einsätze in der Primavera 1, der höchsten Nachwuchsliga Italiens.

Dazu sammelte Markovic in der UEFA Youth League internationale Erfahrungen. Der gebürtige Wiener kann zudem Einsätze in Österreichs Nachwuchs-Nationalteams vorweisen.

"Konnten ihn von unserem Weg überzeugen"

"Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

"Mit seinen 1,94 m bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut 'kicken'. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu."

Markovic sagt: "Ich freue mich sehr, bei einem so traditionsreichen Verein in der Bundesliga langfristig unterschrieben zu haben. Für mich ist das der perfekte Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mich hier durchsetzen und im Profifußball ankommen."

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