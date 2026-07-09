ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager steht vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Der 30-jährige Keeper des FC Red Bull Salzburg machte bei der Weltmeisterschaft mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.

Laut den "SN" bekundeten zuletzt Teams aus Saudi-Arabien, Belgien, Zypern und Deutschland Interesse an der Verpflichtung des gebürtigen Salzburgers.

Trainingslager im Zillertal

Nun soll es bereits eine grundsätzliche Einigung mit Werder Bremen, dem Klub der ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll, geben. Der Medizincheck stehe noch aus.

Schlager könnte bereits beim ersten Werder-Training am Sonntag dabei sein. Von 20. bis 26. Juli bereiten sich die Norddeutschen im Trainingslager in Zell am Ziller auf die neue Saison vor.

Schlager blieb ohne Titel

In Bremen ist das Einserleiberl nach dem Abgang von Mio Backhaus zum SC Freiburg aktuell nicht vergeben. Mit dem bei Arsenal ausgebildeten Esten Karl Hein haben die Bremer allerdings bereits einen ambitionierten Torhüter in den eigenen Reihen.

Schlager wechselte im Jahr 2023 vom LASK zum FC Red Bull Salzburg. In den letzten drei Jahren war er Stammkeeper, einen Titel konnte er jedoch nicht bejubeln. Sein Vertrag in der Mozartstadt läuft nächstes Jahr aus.

Bei den "Bullen" könnte der junge Christian Zawieschitzky (19) die Schlager-Nachfolge im Tor antreten. Zugleich gibt es Gerüchte über eine Rückkehr von Thomas Dähne.