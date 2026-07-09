Sturm gibt wohl Angebot für WM-Stürmer ab

Der SK Sturm Graz hat ein Angebot für Stürmer Samed Bazdar von Real Saragossa abgegeben. Das berichtet "El Periodico de Aragon".

Die Grazer zeigen laut "Przeglad Sportowy" zudem Interesse an der Verpflichtung von Linksverteidiger Jakub Lewicki vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice.

WM-Debüt gegen Kanada

Bei dem Angebot für den bosnischen WM-Fahrer Bazdar soll es sich um eine Leihofferte mit geringer Kaufoption gehandelt haben. Die Spanier, die in diesem Jahr in die dritte Liga abgestiegen sind, sollen das Angebot jedoch abgelehnt haben.

Der 22-jährige Bazdar stand im WM-Kader von Bosnien und Herzegowina. Er kam beim Auftaktspiel gegen Kanada (1:1) für rund eine halbe Stunde zum Einsatz. In den weiteren Spielen blieb er auf der Bank.

Der 1,89 Meter große Rechtsfuß wurde bei Partizan Belgrad ausgebildet und wechselte 2024 für drei Millionen Euro nach Spanien. Bazdar hatte ein Länderspiel für Serbien absolviert, ehe er sich für einen Wechsel zum bosnischen Verband entschloss.

Im vergangenen Frühjahr spielte der Angreifer per Leihe in Polen bei Jagiellonia (drei Tore). In Saragossa läuft sein Vertrag noch bis 2029.

Sturm auf der Suche nach Karic-Ersatz

Bereits seit April sollen die Grazer an dem 20-jährigen Linksverteidiger Lewicki dran sein und in Kürze ein offizielles Angebot abgeben.

Vor wenigen Tagen wurden die Steirer bereits mit Außenverteidiger Jakub Krzyzanowski von Wisla Krakau in Verbindung gebracht (hier nachlesen >>>).

Bekanntlich hat Linksverteidiger Emir Karic Sturm im Sommer in Richtung MLS verlassen.

Zum Stammspieler entwickelt

Auch die Go Ahead Eagles aus der Eredivisie sollen an Polens U21-Nationalspieler Lewicki dran sein. Die Niederländer sollen bereits eine Offerte abgegeben haben. Im Mai wurde in den Medien zudem der Hibernian FC aus Schottland als Interessant genannt.

Lewicki hat in Polen noch ein Jahr Vertrag, wobei sein Klub die Option hat, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Der 20-Jährige hat sich unter Trainer Daniel Mysliwiec, der im Oktober nach Gliwice kam, zum Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 24 Ligaspiele von Beginn an.

Lewicki fühlt sich laut "Przeglad Sportowy" bereit für einen Wechsel ins Ausland, beabsichtige aber nicht, den Verein um jeden Preis zu verlassen.