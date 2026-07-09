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Nächster Neuzugang! GAK holt Leihspieler dauerhaft

Die "Rotjacken" binden einen Außenbahnspieler langfristig an den Klub.

Nächster Neuzugang! GAK holt Leihspieler dauerhaft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Der GAK treibt seine Kaderplanungen weiter fleißig voran!

Nach der Verpflichtung von Petar Markovic sichert sich der Bundesligist am Donnerstag auch noch die Dienste von Leon Klassen.

Der 26-jährige Linksfuß, der im vergangenen Frühjahr noch auf Leihbasis für die Grazer gespielt hatte, wechselte laut Aussendung permanent vom deutschen Zweitligisten SV Darmstadt 98 zu den Roten.

Dreijahresvertrag unterzeichnet

Klassen unterzeichnete demnach einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Der Deutsch-Russe war zuvor auch für Spartak Moskau, 1860 München oder die WSG Tirol aktiv.

"Es freut uns sehr, dass sich Leon für den Weg zurück zum GAK entschieden hat und wir ihn jetzt fix bis 2029 unter Vertrag nehmen konnten. Wir sind überzeugt, dass Leon unser Spiel wie schon im Frühjahr mit seiner Dynamik und seinem Offensivdrang bereichern wird. Super, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten bewusst für den GAK entschieden hat", so Sportdirektor Tino Wawra.

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