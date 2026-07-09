Angelt sich Miron Muslic einen deutschen Ex-Teamspieler?

Bekommt der Schalker Aufstiegskader DFB-Erfahrung?

Wie "Sky Sport Deutschland" und "Bild" berichten, sollen sich die Verantwortlichen in Gelsenkirchen mit einem Transfer von Robin Gosens (32) beschäftigen.

Der Linksfuß, der als Außenverteidiger und Schienenspieler agieren kann, besitzt bei seinem aktuellen Klub AC Fiorentina noch einen Vertrag bis 2028.

Ablöse kein Problem, Gehalt wohl schon

Die Ablösesumme für den 32-Jährigen soll laut "Bild" kein Problem werden, weil die Fiorentina mit etwa einer Million Euro zufrieden wäre.

Größer sei die Hürde beim Thema Gehalt. Zudem soll sich der 24-fache DFB-Spieler und seine Familie in Italien sehr wohlfühlen.

Seit der Kindheit Schalke-Fan

Am Willen des Spielers sollte es aber eigentlich nicht scheitern. Wie Gosens vor rund vier Jahren gegenüber "Sport1" erklärte, ist er seit Kindheitstagen Schalke-Fan: "Schalke war immer mein Verein. Wenn ich irgendwann mal da lande, würde sich der Kreis schließen."

Bei der Elf von Miron Muslic besteht auf der linken Wingback-Position jedenfalls Bedarf: Mit Vitalie Becker (21) kann nur ein Spieler die Rolle bekleiden. Die Leihe von Moussa Ndiaye, in der Rückrunde Stammspieler, lief im Sommer aus.