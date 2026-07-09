Bregenz holt Offensivspieler von Bundesliga-Aufsteiger

Nächster Neuzugang für SW Bregenz!

Der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga verstärkt sich mit Daniel Au Yeong. Das gaben die Vorarlberger am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Der 23-jährige Außenbahnspieler kommt vom Lokalrivalen und Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau an den Bodensee und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Wenig Spielzeit in Lustenau

In der abgelaufenen Saison hatte der in Eindhoven geborene Österreicher so seine Probleme, sich in die Mannschaft von Lustenau-Coach Markus Mader zu spielen. Am Ende standen nur fünf Kurzeinsätze in Liga bzw. zwei im Pokal zu Buche.

Vor seiner Zeit in Lustenau kickte Au Yeong unter anderem für die Young Violets und in der Jugend für den SC Freiburg.