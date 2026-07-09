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Fix! Wacker Innsbruck verpflichtet MLS-Spieler

Zudem verstärken sich die Tiroler auf der Torhüterposition.

Fix! Wacker Innsbruck verpflichtet MLS-Spieler Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Wacker Innsbruck hat zwei Neuverpflichtungen bekanntgegeben.

Die Tiroler holen den guatemaltekischen Nationalspieler Matt Evans. Der 20-Jährige kommt leihweise für ein Jahr von Partnerklub LAFC.

Der offensive Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison bereits einmal in der MLS zum Einsatz. Für Guatemala bestritt er bisher sechs Länderspiele.

Sportvorstand Jakob Griesebner sagt über den Neuzugang: "Mit Matt Evans verstärkt uns ein offensiver Kreativspieler. Er soll bei uns den nächsten Karriereschritt absolvieren und uns mit seinen Qualitäten in der Offensive dabei helfen, noch gefährlicher zu werden!"

Tormann von der WSG

Der zweite Neuzugang den Wacker vermeldet, ist Gerald Kirchebner.

Der 23-jährige Keeper kommt von den WSG Juniors und ist beim Klub aus der ADMIRAL 2. Liga als dritter Torhüter eingeplant.

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