NFL-Mock-Draft 2026: So picken die LAOLA1-User!

Vorwort von MatB:
Der NFL Draft ist nach der Free Agency der Startpunkt in die neuen NFL-Saison. Viele Fans machen sich mit "ihrem" Team vertraut und schauen nach Schwachpunkten. Immer beliebter werden dabei auch die Mock Drafts. Bei LAOLA1 gehört der User Mock Draft schon zum festen Ritual und so ließen wir es uns auch heuer nicht nehmen, einen zu erstellen.
Die Freude war groß, da sich heuer wieder mehr User als die letzten Jahre dafür Zeit nahmen. Einen großen DANK dafür geht von mir an die User Fredix, floreich1108, austrianViking, kloisg, RP74 und Cruehead, der sein Debüt im Mock Draft hatte und nicht über den Tisch gezogen wurde, dafür sorgten wir schon. Insgesamt gab es einige interessante Trades in Runde eins, ganze sechs Stück um genau zu sein.
Einzig der Lawrence-Trade brach uns etwas aus dem Konzept, da wir am Freitag mit dem Mock Draft starteten und am Sonntag in der Früh schon mitten in Runde zwei unterwegs waren, entschlossen wir uns, unseren Mock Draft hier so zu belassen. User Fredix ließ es sich nicht nehmen und hat zum Abschluss noch kurz seine Ausführung zu einem Pick #10 von den Giants hinterlassen.
#1 LAS VEGAS RAIDERS
FERNANDO MENDOZA (QB, Indiana) selected by "MatB"
Und wieder mal brauchen sie bei den Raiders einen neuen QB, am besten einen Franchise-Quarterback. Es ist ja kein Geheimnis mehr, wen die Raiders an #1 picken werden. Ihren neuen Franchise-Quarterback, der sich im Camp mit Captain Kirk Cousins um den Starter-Posten streiten soll. Mendoza kommt als Heisman-Winner aus einer fantastischen Saison mit Indiana als College-Football-Champ in die NFL. 41 Touchdown-Pässe bei nur vier Interceptions zeigen die Zahlen. Vor allem kann Mendoza mit Druck umgehen. Wenn nichts frei ist, hat er auch die athletischen Fähigkeiten, selbst zu Fuß zu gehen.
#2 NEW YORK JETS
ARVELL REESE (Edge, Ohio State) selected by "Fredix"
Bei der Wahl zwischen Reese und Bailey entscheide ich mich für den jüngeren Spieler mit mehr "upside" und long-term-Potential: Die Jets sind nicht im "Win now"-Modus und können mit ihrem Spieler auch geduldig sein. So bekommt Aaron Glenn einen talentierten, vielseitigen Spieler, für den er vielleicht erst auch noch die richtige Position suchen und finden muss, oder den er aber auf kreative Art in seiner Defense einsetzen kann.
#3 ARIZONA CARDINALS
DAVID BAILEY (Edge, Texas Tech) selected by "floreich1108"
Mit der Wahl von David Bailey setzen die Cardinals ein klares Zeichen in Richtung defensiver Aggressivität. Der Pass-Rusher von Texas Tech gilt als einer der explosivsten Athleten dieses Jahrgangs und soll die chronische Schwäche Arizonas beim Druck auf den gegnerischen Quarterback beheben. Seine Kombination aus Antrittsschnelligkeit und technischer Finesse macht ihn zu einem potenziellen Eckpfeiler der Defense.
#4 TENNESSEE TITANS
SONNY STYLES (LB, Ohio State) selected by "austrianViking"
An Position 4 standen die Titans vor einer echten Grundsatzentscheidung: Offensiv-Waffe (Love, Tate) für Cam Ward oder defensives Fundament? Da mit Robert Saleh nun ein defensiver Mastermind das Sagen in Nashville hat, fiel die Wahl auf das wohl spektakulärste "Physical Monster" dieses Jahrgangs. Sonny Styles ist mit seiner Kombination aus Größe, Speed und Instinkten prädestiniert dafür, exakt jene zentrale Rolle einzunehmen, die Fred Warner unter Saleh in San Francisco zum All-Pro reifen ließ. Ein Pick, der Robert Saleh seinen persönlichen verlängerten Arm auf dem Spielfeld beschert.
#5 NEW YORK GIANTS
JEREMIYAH LOVE (RB, Notre Dame) selected by "Fredix"
"Hilfe für ihren 2nd-Year-QB Jaxson Dart" lautet sie Devise für die Giants und Love ist ein Three-Down-Running-Back, der in jeder erdenklichen Situation auf dem Feld stehen, ins Passing-Game eingebunden werden und um den herum man eine Offense aufbauen kann. Ja, die Giants haben mit Cam Skattebo einen guten RB, doch der kehrt von einer schweren Verletzung zurück und Love ist mir an der Stelle zu gut, um ihn nicht zu draften.
#6 MIAMI DOLPHINS - TRADE mit Cleveland Browns (11, 30 und 1st Rounder 2027 für 6 und 24)
CARNELL TATE (WR, Ohio State) selected by "RP74"
Mit Carnell Tate picken die Dolphins einen potenziellen zukünftigen Nummer-1-Receiver. Er hat eine starke Antrittsgeschwindigkeit und kann sich schnell von den Verteidigern separieren. Perfekt einsetzbar ist er für die mittleren und tiefen Passwege und überzeugt bei den "Contested Catches". Ein einziger Drop in der letzten Saison ist der Beleg für seine sicheren Hände.
#7 WASHINGTON COMMANDERS
CALEB DOWNS (Safety, Ohio State) selected by "austrianViking"
Eigentlich war der Plan mit einem Down-Trade, für zusätzliche Picks, für die Commanders klar.
Da sich jedoch kein Abnehmer fand und man nicht für einen Cornerback reachen wollte (wobei Delane nicht wirklich ein Reach wäre), folgte die einzig logische Konsequenz: Best Player Available. Mit Caleb Downs landet der vielleicht kompletteste Footballspieler des gesamten Draft-Jahrgangs bei den Commanders. Der Safety von den Buckeyes verfügt über Spielintelligenz und Instinkte, welche bereits jetzt auf All-Pro-Niveau eingestuft werden. Downs ist kein Trostpreis, sondern ein defensiver Gamechanger, der Dan Quinns Secondary sofort auf ein neues Level heben kann.
#8 NEW ORLEANS SAINTS
RUEBEN BAIN JR. (Edge, Miami) selected by "kloisg"
Nach dem verpassten Jeremiyah-Love-Trade können sich die Saints dennoch über einen der drei Top-Pass-Rusher im diesjährigen Draft freuen. Mit dem Duo Chase Young und Rueben Bain Jr. haben sie zwei Top-Edge-Player für Brandon Staleys 3-4-Defense-Scheme zur Verfügung. Auch die Diskussion über Bains "zu kurze" Arme wird daran nichts ändern. Der Steal und der Lieblings-Receiver des Coaches kommt dann in Runde 2.
#9 KANSAS CITY CHIEFS
MANSOOR DELANE (CB, LSU) selected by "RP74"
Nach dem Trade von Star-CB Trent McDuffie picken die Chiefs mit Delane den wohl talentiertesten Cornerback im diesjährigen Draft. Delane behält den gegnerischen QB stets im Auge und verhindert damit eventuell offene Passfenster des QBs. Seine größten Stärken sind schnelle Tackles, die enge Man-Coverage und eine gute Höchstgeschwindigkeit.
#10 CINCINNATI BENGALS
KELDRIC FAULK (Edge, Auburn) selected by "MatB"
Und wieder ein verlorenes Jahr in Cincinnati. Ich hoffe und denke Mal (was der Lawrence-Trade auch etwas zeigt) sie haben es verstanden, dass es gilt, die Defense zu verstärken. Und genau das mache ich hier, mit Keldric Faulk wird in der ersten Runde ein EDGE geholt. Faulk ist vor allem gegen den Run stark, als Pass Rusher muss er noch einiges lernen. Dennoch hilft er den Bengals auf jeden Fall gleich weiter. In Runde 2 wird die eigentlich größte Baustelle mit DT gefüllt.
#11 CLEVELAND BROWNS - TRADE mit Miami Dolphins
FRANCIS MAUIGOA (OT, Miami) selected by "sportfan_1990"
Was für ein toller Mock-Draft für die Browns! Nach einem Down-Trade mit den Dolphins würden sie mit einem zusätzlichen First-Round-Pick 2027 an Stelle elf picken. Mit Francis Mauigoa findet man hier auch seinen Lieblings-Tackle. Dieser ist vermutlich der beste O-Liner im Draft und könnte Tackle sowie Guard spielen. Wenn beide Starting-Tackle fit sind, dann könnte man Mauigoa für eine Saison auch auf Guard starten lassen.
#12 DALLAS COWBOYS
JERMOD MCCOY (CB, Tennessee) selected by "Fredix"
Die Cowboys brauchen dringend Verstärkung in der Secondary und haben nicht unbedingt gute Erfahrungen mit schwer verletzten CBs gemacht, vielleicht ist der Kreuzbandriss von McCoy daher ein rotes Tuch für sie. Andererseits liegt die Verletzung schon wieder über ein Jahr zurück, seine Saison 2024 war richtig stark und seine Performance beim Pro Day sollte Bedenken über die Stabilität seines Knies zerstreut haben.
#13 LOS ANGELES RAMS
SPENCER FANO (OT, Utah) selected by "floreich1108"
Die Rams investieren mit Spencer Fano konsequent in den Schutz ihres Spielmachers. Der Absolvent der University of Utah besticht durch exzellente Fußarbeit und ein hohes Spielverständnis, womit er perfekt in das anspruchsvolle System von Sean McVay passt. Fano bringt die nötige Stabilität mit, um die Offensive Line der Kalifornier sofort auf ein neues Niveau zu heben.
#14 BALTIMORE RAVENS
MAKAI LEMON (WR, USC) selected by "MatB"
So früh wie schon lange nicht mehr "dürfen" die Raben picken. Ich habe mich hier für eine Unterstützung für Lamar Jackson entschieden und gegen die Defense. Makai Lemon ist für viele der beste Receiver in dieser starken Receiver-Klasse. Er ist zwar nicht der Größte aber kein reiner Slot-Receiver. Sein Route Running ist schon sehr gut und im College hatte er auch tolle Sidline-Catches. Erinnert an die Art seines Spiels etwas an Amon-Ra St. Brown.
#15 TAMPA BAY BUCCANEERS
AKHEEM MESIDOR (Edge, Miami) selected by "floreich1108"
Akheem Mesidor ist die Antwort auf den Bedarf der Buccaneers an defensiver Vielseitigkeit. Der Kraftathlet aus Miami kann an verschiedenen Positionen der Front Seven eingesetzt werden und ist bekannt für seinen unermüdlichen Einsatzwillen. Für Tampa Bay bedeutet dieser Pick eine sofortige Verstärkung des Pass-Rushes und eine wertvolle Ergänzung zur physischen Identität ihrer Verteidigung.
#16 NEW YORK JETS
KENYON SADIQ (TE, Oregon) selected by "Fredix"
Die Jets benötigen weitere Anspielstationen im Passspiel und WR Jordyn Tyson wäre in unserem Mock Draft noch verfügbar. Ich entscheide mich aber für Kenyon Sadiq, einen vielseitigen Tight End, der am College als Blocker, insbesondere aber als Passempfänger überzeugt hat und den Jets zusammen mit 2nd-Year-TE Mason Taylor, der seine Rookie-Saison mit einer Nackenverletzung auf der IR beendete, Optionen für Two-Tight-End-Sets geben könnte.
NFL: Die Draft-Stars aus dem deutschsprachigen Raum
#17 DETROIT LIONS
CALEB LOMU (OT, Utah) selected by "Cruehead"
Nach der enttäuschenden letzten Saison hat, bei der sonst so starken Offense, Left Tackle Taylor Decker um Vertragsauflösung ersucht, und so wird man sich in Motor City wohl um einen Ersatz umsehen. Ich denke auch, dass diese Position (LT) in Detroit Priorität haben wird. An Position 17 im Draft hat man schon ein paar Teams vor sich, die bei den OTs ebenfalls nachrüsten werden, ein Trade ist nicht zwingend notwendig, weshalb man sich schließlich für Caleb Lomu (Utah) entscheidet.
#18 LOS ANGELES CHARGERS - TRADE mit Minnesota Vikings (22, 55 für 18, 82, 196)
OLAIVAVEGA IOANE (OG, Penn State) selected by "austianViking"
Die Chargers haben dringenden Bedarf in der O-Line, und da Vega Ioane an 18 überraschend noch verfügbar war, wurde ein Trade mit den Minnesota Vikings ausgehandelt, um ihn zu bekommen. Ioane gilt als der beste reine Guard des Drafts und bringt genau die physische Präsenz mit, die Jim Harbaugh für seine Run-Game-Philosophie fordert. Mit über 145 kg ist er ein klassischer "Mauler", der gleichzeitig Justin Herbert die nötige Stabilität in der Pocket garantiert. Wenn ein Spieler dieses Kalibers in deine Nähe fällt, schlägt man zu. Ein funktionaler Pick, der die O-Line der Bolts sofort stabilisieren wird.
#19 CHICAGO BEARS - TRADE mit Carolina Panthers (25, 89, 3rd Rounder 2027 – 19)
DILLON THIENEMAN (Safety, Oregon) selected by "Cruehead"
Die Bears aus Chicago waren vermutlich nicht nur für mich eine der Überraschungen letzte Saison. Neben einem Safety wird man in den ersten Runden wohl Augenmerk auf die Defense legen. Letztlich entscheidet man sich für Safety Dillon Thieneman (Oregon), den man dank eines Trades mit den Panthers mit Pick 19 holen kann.
#20 DALLAS COWBOYS
CASHIUS HOWELL (Edge, Texas A&M) selected by "Fredix"
Mit dem Pick, den die Cowboys von den Packers im Trade für Micah Parsons bekommen haben, draften sie einen Pass Rusher und Howell bleibt im Staat Texas. In dieser Phase des Drafts gehen die Meinungen über "1st Round Talent" langsam auseinander und während seine Zahlen am College überzeugen und er sehr athletisch ist, zählt die Verteidigung gegen das Laufspiel nicht zu seinen Stärken und er ist unter den Pass Rushern auch nicht der Größte.
#21 PITTSBURGH STEELERS
KADYN PROCTOR (OT, Alabama) selected by "floreich1108"
Die Steelers bleiben ihrer "Hard-Hitter"-Philosophie treu und sichern sich mit Kadyn Proctor ein massives Talent für die Tackle-Position. Proctor, geschmiedet in der renommierten Talentschmiede von Alabama, bringt die nötige Physis mit, um Pittsburghs Laufspiel zu dominieren. Er gilt als die langfristige Lösung auf der Blind Side und soll für die nötige Sicherheit in der Pocket sorgen.
#22 MINNESOTA VIKINGS - TRADE mit Los Angeles Chargers
PETER WOODS (DT, Clemson) selected by "AustrianViking"
Nach dem Trade mit den Los Angeles Chargers nutzen die Vikings den Pick, um eine ihrer größten Baustellen zu schließen. Während nahezu jeder Mock Draft Safety Dillon Thieneman zu den Vikings schreibt, bleibt Minnesota in unserem Mock seiner Linie unter DC Brian Flores treu – denn in dessen Ära floss bisher kein Early-Round-Pick in die Secondary. Stattdessen investiert man in die Interior Defensive Line, die nach einer durchwachsenen Vorsaison dringend frisches Blut benötigt. Mit Peter Woods landet ein bulliger, aber dennoch beweglicher Tackle in Minneapolis, der durch den Trade Down nun auch preislich perfekt ins Gefüge passt. Der Clemson-Star bringt genau die Vielseitigkeit mit, um in Flores’ komplexen Pressure-Schemes an verschiedenen Positionen für Chaos zu sorgen.
#23 PHILADELPHIA EAGLES
MICHAEL TRIGG (TE, Baylor) selected by "Cruehead"
Bei den Eagles sehe ich jetzt nicht DEN Bedarf auf bestimmten Positionen, aber auf lange Sicht (= Saison 2027) wird man sich entsprechend, allen voran auf der Tight-End-Position, vorbereiten. Dallas Goedert hat noch ein Jahr Vertrag und ist sicherlich keine Zukunftsaktie mehr. Da die vermeintlich stärksten O-Liner schon weg sind, entschließt ich mich kurzfristig für TE Michael Trigg, Baylor, aus einer überschaubaren Tight-End-Class. Trigg bringt erforderliche Athletik mit, hat einen großen Catch-Radius und ist auch als Receiver ein gutes Ziel. Seine Mängel liegen vermutlich im Blocking und verbesserungsfähigen Technik, weshalb er in der schwachen TE-Class auch nicht zu den Top-Prospects gehört.
#24 MIAMI DOLPHINS - TRADE mit Cleveland Browns
ZION YOUNG (Edge, Missouri) selected by "RP74"
Young ist großgewachsen und kräftig gebaut und bringt so die idealen Voraussetzungen für einen EDGE-Rusher mit. Seine schnellen Bewegungen und dass er mit dem ersten Gegner-Kontakt die Kraft von der Hüfte in die Hände überträgt, zeichnen ihn ebenso aus, wie die sicheren Tackles, die er setzt. Gegen das Laufspiel scheint er die Idealbesetzung zu sein. Gegen das Pass-Spiel muss er noch an seiner Beinarbeit arbeiten.
#25 CAROLINA PANTHERS - TRADE mit Chicago Bears
KC CONCEPCION (WR, Texas A&M) selected by "RP74"
KC Concepcion hat eine überragende Antrittsgeschwindigkeit auf den ersten 15 Yards und schafft so eine gute Separation zu den Verteidigern, was ihn für tiefe Pässe eignet. Er hat eine ausgezeichnete Beinarbeit. Seine kurzen und schnelle Bewegungen machen es schwer, ihn zu blocken. Von einigen Experten wird er als "Nightmare" für Defender beschrieben, da er bei den Yards after Catch ausgezeichnet ist.
#26 CLEVELAND BROWNS - TRADE mit Buffalo Bills (30, 107, 7th Rounder 2027 für 26)
JORDYN TYSON (WR, Arizona State) selected by "sportfan_1990"
Nachdem man in Folge des Dolphins-Trades erst auf 30 picken konnte, musste man - sowie das Board zu diesem Zeitpunkt stand - handeln. Man tradete sich nun wieder vier Plätze nach vorne, um einen richtig starken Wide Receiver zu bekommen. Somit wurde an Nummer 26 Jordyn Tyson gepickt. Manche Experten sehen ihn als besten Wide Receiver in der Klasse. Hier im Mock-Draft fiel er weit nach unten, daher haben die Browns zugeschnappt. Mit dieser ersten Runde, also zwei potenzielle Starter plus einen First Rounder 2027, sollten alle Browns-Fans optimistisch sein.
#27 SAN FRANCISCO 49ERS
OMAR COOPER JR. (WR, Indiana) selected by "sportfan_1990"
Schwieriger Draft für die Niners. Tight End ist sicher die Position, die adressiert gehört. Beide Top-Tight-Ends waren aber schon vom Board. Somit entschied man sich doch, den Wide-Receiver-Room zu vergrößern. Omar Cooper Jr. könnte von Routiniers wie Mike Evans und Christian Kirk lernen und in der nächsten Saison übernehmen. Passt vielleicht nicht in die Win-now-Mentalität, aber wäre auf jeden Fall ein Pick, der die Qualität auf den Skill-Positionen auch in Zukunft weit oben hält.
#28 HOUSTON TEXANS
KAYDEN MCDONALD (DT, Ohio State) selected by "austrianViking"
In Houston bleibt das Motto unter DeMeco Ryans klar: Die Herrschaft über die Line of Scrimmage ist unumgänglich. Da an Position 28 kein passender Value für die ebenfalls benötigte Interior Offensive Line auf dem Board war, verstärken die Texans stattdessen das Herzstück, ihrer Defense. Mit Kayden McDonald sichern sie sich einen massiven 325-Pfund-Anker, der die gegnerische Pocket kollabieren lässt und den Elite-Edge-Rushern Will Anderson Jr. und Danielle Hunter den Rücken freihält. Nachdem die Mitte der Texans-Defense in der Vorsaison gegen den Lauf phasenweise anfällig wirkte, ist McDonald die physische Antwort auf diese Probleme.
#29 KANSAS CITY CHIEFS
MALACHI LAWRENCE (Edge, UCF) selected by "RP74"
Mit Lawrence könnten die Chiefs einen zukünftigen Star-Edge-Rusher gepickt haben. Trotz seiner Größe und Körperbau ist er so wendig wie kleinere Spieler. Für die gegnerische Offense dürfte er schwer zu lesen sein. Praktisch bei jedem Snap setzt er zu anderen Bewegungen und Attacken an. Auch die QBs werden auf der Hut sein müssen. Lawrence hat eine ausgezeichnete Kondition und verfolgt den QB auch über weitere Strecken.
#30 LAS VEGAS RAIDERS - TRADE mit Miami Dolphins (36, 102 für 30)
MONROE FREELING (DT, Georgia) selected by "MatB"
#31 NEW ENGLAND PATRIOTS
BLAKE MILLER (OT, Clemson) selected by "snoob"
Die Patriots bekommen hier einen grundsoliden Right Tackle, der Day 1 starten könnte. Da Morgen Moses bereits 36 Jahre alt ist und nicht davon auszugehen ist, dass er noch jahrelang in der Liga bleibt, wird hier für einen etwaigen Abgang von Moses vorgesorgt. Zusätzlich kann Miller hier von einem Jahr Backup sein sehr viel profitieren und lernen. Erwähnenswert ist, dass Miller während der College-Zeit nicht ein Spiel und nur ein Training verpasst hat, also sehr zuverlässig zu sein scheint.
#32 NEW YORK JETS - TRADE mit Seattle Seahawks (33, 140 für 32, 179)
TY SIMPSON (QB, Alabama) selected by "Fredix"
"That's one small step up in a draft, one giant leap for the franchise?" Wir werden sehen, ob die Jets auf ihrer "never-ending quest to find a Franchise-QB" diesmal Erfolg haben, aber sie traden den einen Spot hinauf und zurück in die 1. Runde, um sich die Möglichkeit einer 5th-Year-Option zu sichern und zu verhindern, dass ihnen ein anderes Team zuvorkommt.
Die 30 größten Monster-Verträge der NFL
Runde 2
Runde 2
#33 SEATTLE SEAHAWKS - TRADE mit New York Jets
CHRIS JOHNSON (CB, San Diego State) selected by "RP74"
Johnson passt perfekt in das Defense-Spiel von HC Mike MacDonald. Ein sehr disziplinierter Spieler mit guter Beinarbeit und ein harter, sicherer Tackler. Johnson hat in seiner Defense nicht nur seinen Gegenspieler ständig im Auge, sondern auch den Ball. Es wäre keine Überraschung, wenn er sofort Starter wird und die eine oder andere Interception fängt.
#34 ARIZONA CARDINALS – floreich1108 – BRANDON CISSE, CB, North Carolina State
#35 TENNESSEE TITANS – austrianViking – DENZEL BOSTON, WR, Washington
#36 BUFFALO BILLS - TRADE mit Las Vegas Raiders
TJ PARKER (Edge, Clemson) selected by "MatB"
Nach zwei Down-Trades und zwei zusätzlichen frühen 4th-Roundern können die Bills nun ihre Baustelle im Draft angehen. EDGE, LB und WR sollten hoch oben auf der Agenda stehen. Hinzu kommt meine Einstellung, nicht blind auf Need zu gehen. Daher fiel die Wahl auf den "Riesen" aus Clemson. T.J. Parker soll sofort die Defense der Bills verstärken. Mit 1,93 m Größe und langen Händen soll er mit seiner bereits fortgeschrittenen Technik sowohl die Run Defense wie auch den Pass Rush in der neuen 3-4-Defense verstärken. Ehrlich gesagt hatte ich ihn auch bereist an #26 am Zettel gehabt.
#37 NEW YORK GIANTS – Fredix – CALEB BANKS, DT, Florida
#38 HOUSTON TEXANS (von Washington Commanders) – austrianViking – CHASE BISONTIS, OG, Texas A&M
#39 CLEVELAND BROWNS – sportfan_1990 – KEYLAN RUTLEDGE, OG, Georgia Tech
#40 KANSAS CITY CHIEFS – RP74 – EMMANUEL PREGNON, OG, Oregon
#41 CINCINNATI BENGALS – MatB – LEE HUNTER, DT, Texas Tech
#42 NEW ORLEANS SAINTS – kloisg – COLTON HOOD, CB, Clemson
#43 MIAMI DOLPHINS – RP74 – AVIEON TERRELL, CB, Clemson
#44 NEW YORK JETS (von Dallas Cowboys) – Fredix – ANTHONY HILL JR., LB, Texas
#45 BALTIMORE RAVENS – MatB – EMMANUEL MCNEIL-WARREN, S, Toledo
#46 TAMPA BAY BUCCANEERS – floreich1108 – MAX KLARE, TE, Ohio
#47 INDIANAPOLIS COLTS
R MASON THOMAS (Edge, Oklahoma) selected by "MatB"
Die Colts sind ohne First-Round-Pick und das bei dem Einbrechen in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Sie würden einen Wide Receiver -aber bei dieser Klasse geht der auch noch an #78 - sowie einen Impact Player in der Defense benötigen und für genau diesen habe ich mich entschieden. Es war noch die Frage, ob LB oder EDGE und die Wahl fiel auf R Mason Thomas. Seine ersten Schritte sind explosiv, hinzu kommt eine sehr gute Technik. Er kann einer der Eckpfeiler dieser Defense werden.
#47 ATLANTA FALCONS
DEION BURKS (WR, Oklahoma) selected by "Cruehead"
Allen voran könnte man den hoffentlich sich gegenseitig verbessernden QBs Penix Jr. und Tagovailoa mit einem Wide Receiver genügend Zielmaterial zur Verfügung stellen. Natürlich muss auch die Defensive weiterhin verbessert werden. In der ersten Runde setzt man voraussichtlich, aufgrund des Tausches mit den Rams, aus. Wie eingangs erwähnt, hoffe ich persönlich auf einen WR. Die Wahl fällt dann auf Deion Burks (Oklahoma), der eher als Slot-Receiver bezeichnet werden kann im Gegensatz zu den bereits vorhandenen, zweifelsfrei sehr starken, Waffen Drake London und Kyle Pitts Sr.
#49 MINNESOTA VIKINGS – austrianViking – D'ANGELO PONDS, CB, Indianapolis
#50 DETROIT LIONS – Cruehead - ANTHONY LUCAS, EDGE, USC
#51 CAROLINA PANTHERS – RP74 – CHRIS BRAZZELL II, WR, Tennessee
#47 GREEN BAY PACKERS
CHRISTEN MILLER (DT, Georgia) selected by "Fredix"
Cornerback ist zwar die größte Baustelle der Packers, aber die Spieler, die ich an der Stelle in Betracht ziehen würde, waren längst nicht mehr verfügbar und entlang der Interior D-Line besteht in Green Bay auch Handlungsbedarf: Vergangene Saison offenbarte die Verletzung von Devonte Wyatt die fehlende Kadertiefe und es mag ein unspektakulärer Pick sein, damit aber - und weil es ein weiterer Georgia Bulldog wäre - umso typischer für die Packers.
#53 PITTSBURGH STEELERS – floreich1108 – GERMIE BERNARD, WR, Alabama
#54 PHILADELPHIA EAGLES – Cruehead – DERRICK MOORE, EDGE, Michigan
#55 MINNESOTA VIKINGS nach Trade mit Los Angeles Chargers – austrianviking – ELI STOWERS, TE, Vanderbilt
#47 JACKSONVILLE JAGUARS
JACOB RODRIGUEZ (Linebacker, Texas Tech) selected by "Fredix"
In der Defense können die Jaguars Verstärkungen auf mehreren Positionen brauchen, ich entscheide mich für LB, wo nach dem Abgang von Devin Lloyd ein Loch klafft und weil die Position bislang im Draft kaum gewählt wurde: Die Jaguars haben also eine große Auswahl und entscheiden sich für Rodriguez, einen athletischen LB, der am College auch in Pass Coverage eine gute Figur gemacht hat und Potential als three-down Linebacker mitbringt.
#57 CHICAGO BEARS – Chruehead – GABE JACAS, EDGE, Illinois
#58 SAN FRANCISCO 49ERS – sportfan_1990 – LOGAN JONES, C, Iowa
#59 HOUSTON TEXANS – austrianviking – CJ ALLEN, LB, Georgia
#60 CHICAGO BEARS (von Buffalo Bils) – Cruehead – JAKE SLAUGHTER, C, Florida
#61 LOS ANGELES RAMS – floreich1108 – DANI DENNIS-SUTTON, EDGE, Penn State
#47 DENVER BRONCOS
MAX IHEANACHOR (OT, Arizona State) selected by "MatB"
Die Broncos haben jetzt nicht unbedingt viel Draft-Kapital in diesem Draft, mit einem 2nd-Rounder und zwei 4th-Rondern. Auf der anderen Seite haben sie jetzt nicht unbedingt die großen Baustellen. Der Draft ist grundsätzlich auf Tight End ausgelegt, hier ist der größte Need, leider ging Eli Stowers an 55 - der würde hier gut passen. Linebacker und O-Line ist daneben noch ein Need. An Linebacker sind meine Wunschspieler schon fast alle Weg, aber an Max Iheanachor führt kein Weg vorbei. Für mich ein 1st-Rounder, der fast ans Ende der 2. Runde fällt. Seine Zahlen 2025 sprechen eine deutliche Sprache, nur vier Hurries in 613 Snaps ließ er zu, bei den Sacks und Hits steht eine Null. Ein echter Steal an dieser Stelle.
#63 NEW ENGLAND PATRIOTS – snoob – OSCAR DELP, TE, Georgia
#64 NEW ORLEANS SAINTS nach Trade mit den Seattle Seahawks (73, 132 – 64) – kloisg – CHRIS BELL, WR, Louisvillee
Wie versprochen hier die Meinung zum Draft vom Experten der Giants, Fredix:
Was würden die Giants an #10 machen?
Der Mock Draft lief bereits und wir waren in der 2nd-Round, als der Trade bekannt wurde. "Meinen" Pick #37 mit den Giants, DT Caleb Banks, habe ich ohne Wissen um den Trade und als mögliche Absicherung, sollte Dexter Lawrence die Giants verlassen, getätigt.
Wen also an #10 draften? Ich glaube, die Giants würden keinen direkten Ersatz für Lawrence draften, weil es an der Stelle zu hoch für die verfügbaren Spieler in der D-Line wäre. Wären Carnell Tate oder Caleb Downs verfügbar, sollten die Giants unbedingt zuschlagen, so würde meine Wahl auf den einen Pick später gewählten Francis Mauigoa, OT, fallen.
Danke fürs Lesen und bitte lasst eure Meinungen zu unserem Mock Draft in den Kommentaren da.
Wir alle sind schon gespannt, wie der echte Draft ablaufen wird.