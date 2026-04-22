NFL-Mock-Draft 2026: So picken die LAOLA1-User!

Vorwort von MatB:

Der NFL Draft ist nach der Free Agency der Startpunkt in die neuen NFL-Saison. Viele Fans machen sich mit "ihrem" Team vertraut und schauen nach Schwachpunkten. Immer beliebter werden dabei auch die Mock Drafts. Bei LAOLA1 gehört der User Mock Draft schon zum festen Ritual und so ließen wir es uns auch heuer nicht nehmen, einen zu erstellen.

Die Freude war groß, da sich heuer wieder mehr User als die letzten Jahre dafür Zeit nahmen. Einen großen DANK dafür geht von mir an die User Fredix, floreich1108, austrianViking, kloisg, RP74 und Cruehead, der sein Debüt im Mock Draft hatte und nicht über den Tisch gezogen wurde, dafür sorgten wir schon. Insgesamt gab es einige interessante Trades in Runde eins, ganze sechs Stück um genau zu sein.

Einzig der Lawrence-Trade brach uns etwas aus dem Konzept, da wir am Freitag mit dem Mock Draft starteten und am Sonntag in der Früh schon mitten in Runde zwei unterwegs waren, entschlossen wir uns, unseren Mock Draft hier so zu belassen. User Fredix ließ es sich nicht nehmen und hat zum Abschluss noch kurz seine Ausführung zu einem Pick #10 von den Giants hinterlassen.