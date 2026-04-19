Monster-Trade! Bengals ergattern Star-Defender für Top-10-Pick

Die Cincinnati Bengals holen Pro-Bowl-Defense-Tackle Dexter Lawrence!

Um sich die Dienste des 28-Jährigen zu sichern, tradet Cincinnati den 10. Pick des kommenden NFL-Drafts zu den New York Giants.

Die Giants besitzen nun sowohl den fünften als auch den zehnten Pick in der ersten Runde.

Lawrence forderte Trade

Während New York seinem neuen Head Coach Johan Harbaugh eine tolle Ausgangslage für seinen ersten Draft im Amt liefert, zahlen die Bengals einen hohen Preis für Lawrence, der einen Trade gefordert hatte, da er eine Vertragsverlängerung anstrebte.

Lawrence befindet sich mitten in einem Vier-Jahres-Vertrag über 90 Millionen Dollar, der 2023 unterzeichnet wurde.

Sofern es zu keinem weiteren Trade kommt, wird es das erste Mal seit 1989 sein, dass Cincinnati keinen Erstrundenpick hat.

Der 1,93 Meter große und rund 154 Kilogramm schwere Lawrence zählt zu den besten Spielern der NFL auf seiner Position. 2024 gelang ihm eine Karrierebestleistung von neun Sacks. Er wurde von 2022 bis 2024 in die Pro Bowl gewählt und war 2022 und 2023 Mitglied des Associated Press Second-Team All-Pro.

Bengals-Defense bereitete seit Jahren Probleme

In Cincinnati soll er nun helfen, die Defense auf Vordermann zu bringen. Die Bengals rangierten in der letzten Saison in mehreren defensiven Kategorien im unteren Drittel. Sie waren 31. in zugelassenen Yards, 30. in zugelassenen Punkten und 30. gegen den Lauf.

Mit Joe Burrow, Ja'Marr Chase und Tee Higgins an der Spitze einer dynamischen Offensivabteilung war die Verbesserung der Defensive in dieser Offseason unerlässlich. Lawrence bietet Cincinnati einen bewährten Star im Zentrum der Verteidigungslinie.