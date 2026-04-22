Der Rekordmeister steht ohne Spielerinnen da!

Die Geschichte des professionellen Frauen-Fußballs beim USV Neulengbach nimmt ein bitteres Ende. Die sportliche Leiterin Maria Wolf und Trainer Andy Ogris haben alles unternommen, um den Traditionsklub aus dem Wienerwald am Leben zu erhalten.

USV-Obmann Thomas Wirnsberger blockte alles ab

Obmann Thomas Wirnsberger hatte was dagegen. Anstatt die Rettung mit neuen Gönnern einzuleiten, bereitet der Langzeit-Funktionär einen Insolvenzantrag vor.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erklärt Thomas Pichlmann, Teamleiter der Sportgewerkschaft "younion", wie die weiblichen Talente aus Neulengbach eine neue sportliche Heimat finden sollen und was der Kollektivvertrag für die Spielerinnen der ADMIRAL Frauen-Bundesliga verbessern würde.