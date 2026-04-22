Stammtisch

USV? "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!"

Die ADMIRAL Frauen-Bundesliga startet ohne Neulengbach in die finale Phase. Am Stammtisch bei Andy Ogris wird das Aus des USV schonungslos diskutiert:

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Der Rekordmeister steht ohne Spielerinnen da!

Die Geschichte des professionellen Frauen-Fußballs beim USV Neulengbach nimmt ein bitteres Ende. Die sportliche Leiterin Maria Wolf und Trainer Andy Ogris haben alles unternommen, um den Traditionsklub aus dem Wienerwald am Leben zu erhalten.

USV-Obmann Thomas Wirnsberger blockte alles ab

Obmann Thomas Wirnsberger hatte was dagegen. Anstatt die Rettung mit neuen Gönnern einzuleiten, bereitet der Langzeit-Funktionär einen Insolvenzantrag vor.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erklärt Thomas Pichlmann, Teamleiter der Sportgewerkschaft "younion", wie die weiblichen Talente aus Neulengbach eine neue sportliche Heimat finden sollen und was der Kollektivvertrag für die Spielerinnen der ADMIRAL Frauen-Bundesliga verbessern würde.

Wer aus Sicht von Trainer Andy Ogris der Sündenbock und Sargnagel beim USV Neulengbach ist sowie welche Aufgaben auf Pichlmann und sein Team zukommen, verraten die beiden in der 183. Episode am LAOLA1-Stammtisch (Video und Podcast).

Die 183. Episode als Podcast anhören:

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