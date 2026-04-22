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Austragungsort für Basketball-WM 2031 steht fest

Zudem wurde der Standort für die 2030 stattfindende Frauen-WM fixiert.

Austragungsort für Basketball-WM 2031 steht fest Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Basketball-WM 2031 wird in Frankreich stattfinden!

Das gibt der Weltverband FIBA nach einer Sitzung in Berlin am Mittwoch bekannt. Die Austragungsorte werden Lille, Lyon und Paris sein. Gespielt wird vom 29. August bis 14. September 2031.

Im kommenden Jahr wird die WM in Katar ausgetragen. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Turnier. 2029 findet dann die EM in Estland, Griechenland, Slowenien und Spanien statt.

Die Frauen treten 2030 bei der WM in Japan an. Dort duellieren sich die teilnehmenden Länder vom 26. November bis 8. Dezember. Die diesjährige Endrunde findet vom 4. bis 13. September in Deutschland statt.

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