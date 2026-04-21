In China starten Steinlechner & Wiesberger den Countdown für Kitz

"China ist ein guter Ort für die Österreicher. Es wird also wieder Zeit für ein Top-Resultat. Wiesberger kommt bestens vorbereitet, und Steinlechner hat nach der Pause neue Energie. Der Enhance Ainting GC mit seinen Wasserhindernissen und Bunkern belohnt kluges, präzises Spiel – da sehe ich unsere Jungs im Vorteil", erwartet Michael Berger, Kommentator bei CANAL+, beide Österreicher im Finale.
Steinlechner traut sich Top-Platzierung zu
Der Tiroler Maximilian Steinlechner nutzte die dreiwöchige Pause zur Regeneration und visiert nach zuletzt gezeigter Verbesserung eine Top-Platzierung an.
Der Chinese Ashun Wu geht als Titelverteidiger ins Rennen.
Der zweifache China Open-Sieger (zuletzt 2016 Sieger der Lyoness Open im Diamond Country Golf Club in Österreich) will als erster Spieler die China Open zum dritten Mal gewinnen.
Team-Event im TPC Louisiana ohne Straka
In den USA steht ab Donnerstag das einzige offizielle Team-Event im FedExCup-Kalender auf dem Programm.
80 Zweier-Teams spielen am TPC Louisiana in Avondale bei New Orleans um ein Preisgeld von 9,5 Millionen US-Dollar. Das Format wechselt täglich zwischen Fourball (Donnerstag/Samstag) und Foursomes (Freitag/Sonntag).
Im Mittelpunkt steht die Paarung Brooks Koepka & Shane Lowry sowie Titelverteidiger Ben Griffin & Andrew Novak. Als besonderes Highlight treten die Brüder Matt & Alex Fitzpatrick gemeinsam an – Matt reist als frischgebackener RBC Heritage-Champion an.
Österreichs Aushängeschild Sepp Straka wird in Avondale nicht am Start sein und auch Rory McIlroy lässt das Turnier nach seinem Masters-Triumph aus.
Die Top-Events der DP World Tour und der PGA Tour sind live bei Canal+ zu sehen.
Donnerstag, 23. April
06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 1, Early Coverage
08:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 1 (Kommentar: Michael Berger)
14:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 1, Early Coverage
21:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 1 (Kommentar: Florian Bauer)
Freitag, 24. April
06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 2, Early Coverage
08:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 2 (Kommentar: Michael Berger)
14:45 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2, Early Coverage
21:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2 (Kommentar: Florian Bauer)
Samstag, 25. April
06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3, Early Coverage
08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3 (Kommentar: Michael Berger)
15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3, Early Coverage
20:30 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3 (Kommentar: Florian Bauer)
Sonntag, 26. April
06:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4, Early Coverage
08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4 (Kommentar: Michael Berger)
15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4, Early Coverage
20:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4 (Kommentar: Florian Bauer)