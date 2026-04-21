NEWS

In China starten Steinlechner & Wiesberger den Countdown für Kitz

Nach drei Wochen Pause kehrt die DP World Tour auf die Golf-Bühne zurück. Die Volvo China Open in Shanghai läutet den Countdown für die Austrian Alpine Open ein.

In China starten Steinlechner & Wiesberger den Countdown für Kitz Foto: © GETTY
Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der von Robert Trent Jones Junior designte Enhance Ainting Golf Club in Shanghai ist ein echtes Schmuckstück.

Viel Wasser und unzählige strategisch platzierte Bunkerzonen verlangen von den Spielern auf der anspruchsvollen und spektakulären Anlage höchste Präzision.

Brier und Wiesberger in der Siegerliste

China ist für Österreichs Golfer ein besonderer Boden: Markus Brier gewann 2007 die Volvo China Open, Bernd Wiesberger triumphierte 2017 in Shenzhen.

Wiesberger reist auch heuer hochmotiviert nach China und will sich im Jahresranking "Race to Dubai" nach vorne arbeiten. Der Burgenländer war zuletzt in England bei seinem Ausstatter Titleist, um sich neues Material zu besorgen.

Auch ein Besuch daheim in Bad Tatzmannsdorf ging sich für den 40-Jährigen aus.

Vorfreude auf Heimturnier in Kitzbühel steigt

"Ich starte ausgeruht und mit viel Freude in ein wichtiges Monat", erklärt Wiesberger gegenüber LAOLA1 auf der Driving Range des Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf. "Kitzbühel rückt immer näher und die Vorfreude steigt mit jeder Woche."

Via Shanghai und Antalya (Turkish Airlines Open, 30. April bis 3. Mai) geht es für Wiesberger und den Tiroler Maximilian Steinlechner Richtung "European Swing" der DP World Tour.

Im Real Club de Golf el Prat von Barcelona beginnt die Europa-Saison mit Estrella Damm Catalunya Championship (7. bis 10. Mai).

Generalprobe für Kitz erfolgt in Antwerpen

Die Generalprobe für die mit Spannung erwartete Austria Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol vom 28. bis 31. Mai erfolgt in Belgien. Bei der Soudal Open in Antwerpen (21. bis 24. Mai) werden die letzten begehrten Startplätze für die DP World Tour-Premiere im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgespielt.

test
Foto: ©GETTY

"China ist ein guter Ort für die Österreicher. Es wird also wieder Zeit für ein Top-Resultat. Wiesberger kommt bestens vorbereitet, und Steinlechner hat nach der Pause neue Energie. Der Enhance Ainting GC mit seinen Wasserhindernissen und Bunkern belohnt kluges, präzises Spiel – da sehe ich unsere Jungs im Vorteil", erwartet Michael Berger, Kommentator bei CANAL+, beide Österreicher im Finale.

Steinlechner traut sich Top-Platzierung zu

Der Tiroler Maximilian Steinlechner nutzte die dreiwöchige Pause zur Regeneration und visiert nach zuletzt gezeigter Verbesserung eine Top-Platzierung an.

Der Chinese Ashun Wu geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Der zweifache China Open-Sieger (zuletzt 2016 Sieger der Lyoness Open im Diamond Country Golf Club in Österreich) will als erster Spieler die China Open zum dritten Mal gewinnen.

Team-Event im TPC Louisiana ohne Straka

In den USA steht ab Donnerstag das einzige offizielle Team-Event im FedExCup-Kalender auf dem Programm.

80 Zweier-Teams spielen am TPC Louisiana in Avondale bei New Orleans um ein Preisgeld von 9,5 Millionen US-Dollar. Das Format wechselt täglich zwischen Fourball (Donnerstag/Samstag) und Foursomes (Freitag/Sonntag).

Im Mittelpunkt steht die Paarung Brooks Koepka & Shane Lowry sowie Titelverteidiger Ben Griffin & Andrew Novak. Als besonderes Highlight treten die Brüder Matt & Alex Fitzpatrick gemeinsam an – Matt reist als frischgebackener RBC Heritage-Champion an.

Österreichs Aushängeschild Sepp Straka wird in Avondale nicht am Start sein und auch Rory McIlroy lässt das Turnier nach seinem Masters-Triumph aus.

Die Top-Events der DP World Tour und der PGA Tour sind live bei Canal+ zu sehen.

Donnerstag, 23. April

  • 06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 1, Early Coverage

  • 08:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 1 (Kommentar: Michael Berger)

  • 14:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 1, Early Coverage

  • 21:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 1 (Kommentar: Florian Bauer)

Freitag, 24. April

  • 06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 2, Early Coverage

  • 08:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 2 (Kommentar: Michael Berger)

  • 14:45 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2, Early Coverage

  • 21:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2 (Kommentar: Florian Bauer)

Samstag, 25. April

  • 06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3, Early Coverage

  • 08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3 (Kommentar: Michael Berger)

  • 15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3, Early Coverage

  • 20:30 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3 (Kommentar: Florian Bauer)

Sonntag, 26. April

  • 06:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4, Early Coverage

  • 08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4 (Kommentar: Michael Berger)

  • 15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4, Early Coverage

  • 20:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4 (Kommentar: Florian Bauer)

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Golf
Laureus Gala: Tennis-Asse räumen ab - Alcaraz schreibt Geschichte

Laureus Gala: Tennis-Asse räumen ab - Alcaraz schreibt Geschichte

Mehr Sport
Handgelenksverletzung: Carlos Alcaraz zittert um French Open

Handgelenksverletzung: Carlos Alcaraz zittert um French Open

Tennis
Mit Lilli Tagger! Diese Österreicherinnen erreichten die Top 100

Mit Lilli Tagger! Diese Österreicherinnen erreichten die Top 100

Tennis
5
Ligaverbleib fixiert! BC Vienna siegt in Belgrad

Ligaverbleib fixiert! BC Vienna siegt in Belgrad

Basketball
1
HLA: Grunddurchgangs-Sieger Vöslau gegen Lipizzanerheimat

HLA: Grunddurchgangs-Sieger Vöslau gegen Lipizzanerheimat

Handball
Potapova in Madrid mit Sieg in erstem Quali-Match

Potapova in Madrid mit Sieg in erstem Quali-Match

Tennis - WTA
4

Kommentare

Sport-Mix Golf DP World Tour Kitzbühel Belgien Barcelona Österreich China Sepp Straka USA Bernd Wiesberger Rory McIlroy Tirol PGA Tour World Tour England Shane Lowry Antwerpen Masters Shenzhen China Open New Orleans RBC Heritage Shanghai Antalya FedExCup Dubai Markus Brier Brooks Koepka Michael Berger Maximilian Steinlechner Peter Rietzler LAOLA1+