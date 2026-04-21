In China starten Steinlechner & Wiesberger den Countdown für Kitz

Der von Robert Trent Jones Junior designte Enhance Ainting Golf Club in Shanghai ist ein echtes Schmuckstück.

Viel Wasser und unzählige strategisch platzierte Bunkerzonen verlangen von den Spielern auf der anspruchsvollen und spektakulären Anlage höchste Präzision.

Brier und Wiesberger in der Siegerliste

China ist für Österreichs Golfer ein besonderer Boden: Markus Brier gewann 2007 die Volvo China Open, Bernd Wiesberger triumphierte 2017 in Shenzhen.

Wiesberger reist auch heuer hochmotiviert nach China und will sich im Jahresranking "Race to Dubai" nach vorne arbeiten. Der Burgenländer war zuletzt in England bei seinem Ausstatter Titleist, um sich neues Material zu besorgen.

Auch ein Besuch daheim in Bad Tatzmannsdorf ging sich für den 40-Jährigen aus.

Vorfreude auf Heimturnier in Kitzbühel steigt

"Ich starte ausgeruht und mit viel Freude in ein wichtiges Monat", erklärt Wiesberger gegenüber LAOLA1 auf der Driving Range des Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf. "Kitzbühel rückt immer näher und die Vorfreude steigt mit jeder Woche."

Via Shanghai und Antalya (Turkish Airlines Open, 30. April bis 3. Mai) geht es für Wiesberger und den Tiroler Maximilian Steinlechner Richtung "European Swing" der DP World Tour.

Im Real Club de Golf el Prat von Barcelona beginnt die Europa-Saison mit Estrella Damm Catalunya Championship (7. bis 10. Mai).

Generalprobe für Kitz erfolgt in Antwerpen

Die Generalprobe für die mit Spannung erwartete Austria Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol vom 28. bis 31. Mai erfolgt in Belgien. Bei der Soudal Open in Antwerpen (21. bis 24. Mai) werden die letzten begehrten Startplätze für die DP World Tour-Premiere im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgespielt.