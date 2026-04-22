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Vikings in der AFLE - Ticketverkauf gestartet

Für alle sechs Heimspiele der Vienna Vikings in der AFLE gibt es ab sofort Tickets zu erwerben. Gespielt wird in zwei Stadien.

Vikings in der AFLE - Ticketverkauf gestartet Foto: © Hannes Jirgal/Vienna Vikings
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna Vikings starten den Ticketverkauf für die Spiele in der AFLE.

Für die sechs Heimspiele in der Regular Season gibt es sowohl Saison- als auch Einzelkarten in zwei Sitzplatz-Kategorien.

Saisonkarten sind ab 50 Euro für Kinder und ab 145 Euro für Erwachsene verfügbar. Einzelkarten gibt es ab zehn Euro für Kinder bzw. ab 29 Euro für Erwachsene. Auch VIP-Tickets gibt es über den Vienna Vikings Ticketshop.

Ermäßigte Preise gelten gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises für Jugendliche ab dem 15. Geburtstag bis zum 18. Geburtstag, für PensionistInnen ab dem 65. Geburtstag und älter oder mit Ausweis, für Menschen mit Behinderung/Rollstuhl, sowie für SchülerInnen, Studenten, Lehrlinge, Wehrdiener und Zivildiener.

Zum Ticketshop geht es hier >>>

Die Heimspiele im Überblick:

Die Tickets sind ab sofort über den offiziellen Ticketpartner der Vikings, oeticket|EventIM, verfügbar.

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