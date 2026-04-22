Ansakonferenz

WAC im freien Fall: Zwischen Himmel und Hölle

Der WAC stürzt ab – die Ansakonferenz geht im UPO-Spezial den Ursachen auf den Grund.

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Auweh, WAC!

Seit Wochen befinden sich die Wolfsberger im freien Fall. Was lange nach einem stabilen Bundesligisten aussah, wirkt plötzlich wie ein Team ohne Richtung, ohne Selbstvertrauen und ohne Lösungen.

Hannes, Harald und Patrick gehen in Episode 76 (Teil 1) der Frage nach, wie es zu diesem Absturz kommen konnte, analysieren die sportlichen und strukturellen Probleme – und stellen die entscheidende Frage: Ist das erst der Anfang?

Natürlich blickt das Trio auch auf die restlichen Spiele im unteren Playoff.

Teil 2 mit der Meistergruppe folgt am Donnerstag.

Hier ansehen:

Die 76. Episode (Part 1) als Podcast anhören:

Alle Bundesliga-Absteiger der letzten 30 Jahre

2024/25: Austria Klagenfurt
2023/24: SC Austria Lustenau

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