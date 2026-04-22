Auweh, WAC!

Seit Wochen befinden sich die Wolfsberger im freien Fall. Was lange nach einem stabilen Bundesligisten aussah, wirkt plötzlich wie ein Team ohne Richtung, ohne Selbstvertrauen und ohne Lösungen.

Hannes, Harald und Patrick gehen in Episode 76 (Teil 1) der Frage nach, wie es zu diesem Absturz kommen konnte, analysieren die sportlichen und strukturellen Probleme – und stellen die entscheidende Frage: Ist das erst der Anfang?

Natürlich blickt das Trio auch auf die restlichen Spiele im unteren Playoff.

Teil 2 mit der Meistergruppe folgt am Donnerstag.

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