Kopp, Sandro KOP
Fomin, Sergey FOM
Endstand
1:2
7:6 , 6:7 , 4:6
  Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kopp verliert Achtelfinal-Krimi bei Challenger in Shymkent

Das Duell gestaltet sich durchwegs spannend, der Österreicher muss sich schlussendlich knapp geschlagen geben.

Kopp verliert Achtelfinal-Krimi bei Challenger in Shymkent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sandro Kopp muss sich beim ATP-Challenger in Shymkent (Kasachstan) im Achtelfinale gegen Sergey Fomin (ATP-359) in drei Sätzen knapp geschlagen geben.

Der Usbeke gewinnt auf Sand 6:7, 7:6 und 6:4 und steht damit im Viertelfinale.

Das Spiel gestaltet sich von Beginn an spannend. Der erste Satz wird vom Österreicher (ATP-317) im Tie-Break 7:5 gewonnen, im zweiten verliert Kopp ebenfalls im Tie-Break 7:3. Auch im Finalsatz bleibt das Duell vorerst ausgeglichen, ehe Fomin 6:4 gewinnt.

Im Viertelfinale trifft Kopps Gegner auf den Deutschen Max Wiskandt.

