Kopp, Sandro KOP
Fomin, Sergey FOM
Endstand
1:27:6 , 6:7 , 4:6
Kopp verliert Achtelfinal-Krimi bei Challenger in Shymkent
Das Duell gestaltet sich durchwegs spannend, der Österreicher muss sich schlussendlich knapp geschlagen geben.
Sandro Kopp muss sich beim ATP-Challenger in Shymkent (Kasachstan) im Achtelfinale gegen Sergey Fomin (ATP-359) in drei Sätzen knapp geschlagen geben.
Der Usbeke gewinnt auf Sand 6:7, 7:6 und 6:4 und steht damit im Viertelfinale.
Das Spiel gestaltet sich von Beginn an spannend. Der erste Satz wird vom Österreicher (ATP-317) im Tie-Break 7:5 gewonnen, im zweiten verliert Kopp ebenfalls im Tie-Break 7:3. Auch im Finalsatz bleibt das Duell vorerst ausgeglichen, ehe Fomin 6:4 gewinnt.
Im Viertelfinale trifft Kopps Gegner auf den Deutschen Max Wiskandt.