WM-Update: Spanien nach Gruppensieg vor Duell mit Österreich

Die Hälfte der Gruppen der WM 2026 ist abgeschlossen!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

Weltfußballer Ousmane Dembele schießt Frankreich zum Sieg im Topspiel gegen Norwegen und dem damit einhergehenden Gruppensieg.

Dreifacher Dembele: Frankreich besiegt norwegische B-Elf

Senegal feiert historischen Sieg über Irak und zieht damit in die K.o.-Phase ein.

Rekordsieg! Senegal schreibt afrikanische WM-Geschichte

Paul Wanner steigt nach seiner Wadenblessur wieder ins Training ein. Somit sind alle ÖFB-Spieler fürs Match gegen Algerien fit.

Fit für Algerien: Paul Wanner wieder im Training

Spanien gewinnt knapp gegen Uruguay und bringt sich damit in Position für ein Duell mit Österreich. Für Uruguay ist die WM hingegen vorbei.

Jetzt gegen ÖFB-Team? Spanien sichert unrühmlichen Gruppensieg

WM-Neuling Kap Verde zieht nach dem dritten Remis in Folge sensationell in die K.o.-Runde ein. Dort wartet der amtierende Weltmeister Argentinien.

"Ein Traum" - Kap Verde nach Sensation mit Vorfreude auf Messi