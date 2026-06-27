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WM-Update: Spanien nach Gruppensieg vor Duell mit Österreich

Die "Furia Roja" feiert einen knappen und unrühmlichen Sieg gegen Uruguay. Frankreich darf sich hingegen auf Weltfußballer Ousmane Dembele verlassen. WM-Update:

WM-Update: Spanien nach Gruppensieg vor Duell mit Österreich Foto: © IMAGO / Xinhua
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Die Hälfte der Gruppen der WM 2026 ist abgeschlossen!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • Weltfußballer Ousmane Dembele schießt Frankreich zum Sieg im Topspiel gegen Norwegen und dem damit einhergehenden Gruppensieg.

Dreifacher Dembele: Frankreich besiegt norwegische B-Elf

  • Senegal feiert historischen Sieg über Irak und zieht damit in die K.o.-Phase ein.

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  • Paul Wanner steigt nach seiner Wadenblessur wieder ins Training ein. Somit sind alle ÖFB-Spieler fürs Match gegen Algerien fit.

Fit für Algerien: Paul Wanner wieder im Training

  • Spanien gewinnt knapp gegen Uruguay und bringt sich damit in Position für ein Duell mit Österreich. Für Uruguay ist die WM hingegen vorbei.

Jetzt gegen ÖFB-Team? Spanien sichert unrühmlichen Gruppensieg

  • WM-Neuling Kap Verde zieht nach dem dritten Remis in Folge sensationell in die K.o.-Runde ein. Dort wartet der amtierende Weltmeister Argentinien.

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