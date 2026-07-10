Klopp wollte Mbappe: "Er war unser teuerster Nicht-Transfer"

Jürgen Klopp wollte Kylian Mbappe einst zum FC Liverpool lotsen.

Als der französische Superstar noch für AS Monaco auflief, sei man mit einem Privatflieger nach Nizza gereist und hätte sich dort mit Mbappe und seinen Angehörigen getroffen.

Klopp erzählt bei "MagentaTV": "Er ist der teuerste Nicht-Transfer, in den wir jemals investiert haben. Wir sind mit Liverpool von Blackpool nach Nizza geflogen, dann kam die ganze Familie Mbappé in den Privatflieger mit fünf Zimmern."

"Es war super, aber..."

"Dann sind wir im Kreis geflogen, haben mit der Familie gesprochen, haben lecker gegessen. (…) Wir durften nicht gesehen werden. Es war super", verrät der 59-Jährige, "aber dann ist er nach Paris gegangen."

Die "Reds" gingen im Werben um den Star-Angreifer leer aus, 2017 wechselte Mbappe zu Paris Saint-Germain. Der zweifache Champions-League-Sieger ließ sich seine Dienste 180 Millionen Euro kosten.

Kein gutes Gefühl bei Dembele

Auch Ousmane Dembele hätte Klopp gerne in Liverpool gesehen, noch als der nunmehrige Weltfußballer bei Stade Rennes spielte. Beim Gespräch mit dem damaligen Teenager hatte der baldige Bundestrainer Deutschlands bereits kein gutes Gefühl.

"Ich weiß jetzt nicht, ob der überhaupt wusste, wer wir waren. Dann ist mir das Handy auf den Boden gefallen. Der einzige Outcome an dem Abend war: Mein Handy war kaputt", lacht Klopp.

Mit drei Spielern verhandelt - keiner kam

Allerdings kommt auch etwas Wehmut auf, als der Deutsche im Rahmen des Viertelfinal-Spiels zwischen Frankreich und Marokko auf den Rasen blickt: "Für mich ist es gerade extrem hart: Ich habe mit drei Spielern von denen schon mal verhandelt und habe sie nie bekommen."

Neben Mbappe und Dembele ist auch Adrien Rabiot gemeint.