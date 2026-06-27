Fit für Algerien: Paul Wanner wieder im Training

Paul Wanner ist am Freitagabend (Ortszeit) bei der Abschlusseinheit vor dem WM-Gruppenspiel gegen Algerien wieder ins Mannschaftstraining des ÖFB-Teams eingestiegen.

Der Mittelfeldmann machte nach seiner leichten Wadenblessur wie alle anderen Kaderspieler den medienöffentlichen Teil des Trainings im Stadion des MLS-Klubs Sporting Kansas City mit.

Fit für Algerien

Der 20-Jährige sollte damit am Samstag (Sonntag 04.00 im LIVE-Ticker >>>) zur Verfügung stehen.

Wanner hatte am Montag in der Partie gegen Argentinien (0:2) kurz vor seiner Auswechslung einen Schlag auf die Wade erlitten. Am Donnerstag setzte der Youngster von PSV Eindhoven mit dem Training aus und unterzog sich stattdessen einer MRT-Untersuchung, die allerdings keinen Befund ergab.

Laut ÖFB-Angaben seien alle Spieler fit und für das entscheidende Spiel um den Einzug in die K.o.-Phase einsatzfähig.

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Bei den Algeriern fehlt aller Voraussicht nach Stürmer Mohamed Amoura wegen einer Oberschenkelverletzung.

Abwehrchef Ramy Bensebaini war nach dem 2:1-Sieg gegen Jordanien zuletzt ebenfalls angeschlagen. "Ich hoffe aber, dass er uns zur Verfügung steht", sagte Algeriens Teamchef Vladimir Petkovic über den Borussia-Dortmund-Profi.