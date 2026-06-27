Jetzt gegen ÖFB-Team? Spanien sichert unrühmlichen Gruppensieg

Trotz eines schwachen Auftritts gegen Uruguay sichert sich Spanien in Gruppe H den ersten Platz bei der WM.

Der amtierende Europameister gewinnt gegen den zweifachen Weltmeister mit 1:0. Dabei kommt von beiden Teams über das gesamte Spiel ziemlich wenig. Für Uruguay bedeutet die Niederlage das WM-Aus.

Spanien mit mehr Kontrolle

Spanien übernimmt von Beginn an die Kontrolle, ohne dabei jedoch richtig gefährlich zu werden. Die Spanier lassen wie gewohnt den Ball in den eigenen Reihen laufen, suchen jedoch selten den Weg zum Tor.

So ist es Uruguay, das die erste gefährliche Szene im Spiel hat. Darwin Nunez taucht im Strafraum der Spanier auf, verpasst dabei jedoch den Abschluss und so kann Spanien klären.

Muslera patzt und muss raus

Auf der Gegenseite kommt die "Furia Roja" erst in der 42. Minute erstmals gefährlich vors Tor. Marcos Llorente spielt in die Mitte zu seinem Atletico-Teamkollegen Alex Baena. Dieser zieht im Strafraum einfach ab, Uruguay-Keeper Fernando Muslera kann den eigentlich ungefährlichen Schuss nur ins eigene Tor abwehren und bringt den Spaniern so die Führung.

Für seinen schweren Fehler wird Muslera zu Beginn der zweiten Hälfte abgestraft. Die Torhüter-Legende wird in seinem vermutlich letzten WM-Spiel bereits zur Pause von Uruguay-Coach Marcelo Bielsa ausgewechselt.

Uruguay scheidet aus

Auch mit dem Seitenwechsel bleibt das Bild dasselbe. Spanien macht das Spiel, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Die erste Chance der Iberer in Durchgang zwei hat der eingewechselte Dani Olmo, der jedoch nach Vorlage von Lamine Yamal verzieht.

Kurz vor Ende der Partie hat Ferran Torres nochmal eine gute Möglichkeit, allerdings trifft der Stürmer vom FC Barcelona nur die Querlatte.

In einer hitzigen Schlussphase holt sich Agustin Canobbio noch völlig zurecht für ein zu hartes Einsteigen die Rote Karte (90+5.).

Während Spanien durch den Sieg auf sieben Punkte stellt und sich damit den Gruppensieg sichert, ist für Uruguay die WM bereits überraschend nach der Gruppenphase vorbei. Die Südamerikaner werden mit zwei Punkten nur Dritter hinter Spanien und Überraschungsteam Kap Verde.