These: Österreich wäre mit etwas Losglück im WM-Viertelfinale

Florian Gabriel:

Dieser These muss ich (leider) widersprechen – zumindest in dieser Absolutheit. Auch wenn Österreich am Ende das "Minimal-Ziel" Sechzehntelfinale erreicht hat, konnte die ÖFB-Elf in keinem Spiel vollends überzeugen.

Die Pflichtaufgabe gegen Jordanien wurde mit etwas Bauchschmerzen erfüllt, gegen Argentinien zeigte man zwar phasenweise eine ordentliche Leistung, war offensiv aber zu harmlos und bekam die individuelle Qualität von Messi nur schwer in den Griff. Die Algerien-Partie war völlig verrückt, mit einem furiosen Ende. Gegen Spanien wiederum schied man sang- und klanglos aus.

Das Fehlen von Christoph Baumgartner war in jedem einzelnen Spiel zu spüren. Ralf Rangnick probierte vieles, ersetzen konnte ihn jedoch niemand. Deshalb glaube ich nicht, dass Österreich auf dem "Schweiz-Weg" automatisch ins Viertelfinale marschiert wäre.

Wer schon auf dem eigenen Weg nur phasenweise überzeugt, kann nicht davon ausgehen, auf einem vermeintlich leichteren Turnierpfad plötzlich zum Überflieger zu werden.

Ein Gruppensieg wie jener der Schweiz wäre für Österreich jedenfalls kein Selbstläufer gewesen. Vermutlich wäre es auf ein Duell mit Kanada um Platz eins hinausgelaufen. Blickt man auf deren mögliche Gegner im Sechzehntelfinale, wäre ein Weiterkommen durchaus realistisch gewesen. Spätestens im Achtelfinale hätten mit Marokko oder Kolumbien aber Gegner gewartet, gegen die Österreich erneut an seine Grenzen gestoßen wäre.

Daher: Ja, Österreich hätte auf dem "Schweiz-Weg" wahrscheinlich eine Runde mehr machen können. Aber das verpasste WM-Viertelfinale lag nicht an der Auslosung, sondern an der eigenen Performance.

Vincent Öfner:

Da kann ich meinem Kollegen nur zustimmen. Natürlich hatte Österreich gerade mit Blick auf die Schweiz Pech bei der Auslosung, aber das ÖFB-Team konnte in keinem Spiel überzeugen.

Dafür ist das Fehlen von Baumgartner ein Grund, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass niemand bis auf Alex Schlager sein Leistungsmaximum abrufen konnte, geschweige denn übertreffen. So wäre es vermutlich auch am Schweizer Weg schwer geworden.

Mit Argentinien und Spanien hatte man aus österreichischer Sicht zumindest zwei absolute Hammergegner, mit denen man sich ja bei einer WM messen will. Wenn man sich gegen diese Gegner nicht eine gute Torchance herausspielen kann, dann hat man auch nichts in einem WM-Viertelfinale verloren.

Am Beispiel Kap Verde hat man auch gesehen, wie man sich gegen Spanien und Argentinien schlagen kann. Von der Leistung der Afrikaner war das ÖFB-Team weit entfernt.

Außerdem ist Österreichs K.o.-Bilanz in den vergangenen Jahren, egal gegen welchen Gegner, nicht gerade berauschend. Somit wäre der Weg ins Viertelfinale so oder so ein weiter gewesen.