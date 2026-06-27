"Ein Traum" - Kap Verde nach Sensation mit Vorfreude auf Messi

Kap Verde sorgt mit dem 0:0 gegen Saudi-Arabien (Zum Spielbericht>>>) für die bisher größte Sensation dieser Weltmeisterschaft und vermutlich auch für eine der größten in der WM-Historie.

Denn nach dem dritten Unentschieden in Folge zieht der WM-Neuling als Zweiter der Gruppe H sensationell ins Sechzehntelfinale ein. Dabei lässt der westafrikanische Inselstaat neben den Saudis auch den zweifachen Weltmeister Uruguay hinter sich.

Als Belohnung wartet nun in der K.o.-Phase das Duell gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien rund um Superstar Lionel Messi.

"Werde ich meinen Kindern erzählen"

Keeper Vozinha, der wegen seiner Leistung im Auftaktspiel gegen Spanien über Nacht zum Internet-Star aufstieg, freut sich besonders auf das Duell mit Argentiniens Nummer 10.

"Er ist der größte Fußballer aller Zeiten. Jede Mannschaft gerät in Panik, wenn sie gegen ihn antreten muss. Mit Messi auf dem Platz zu stehen, ist ein Traum, und ich werde meinen Kindern eines Tages voller Stolz erzählen, dass ich gegen ihn gespielt habe", sagt der 40-jährige Keeper nach dem Weiterkommen.

"Ich weiß, dass es fast unmöglich ist, ihn zu stoppen, aber ich werde alles geben, um zu verhindern, dass er gegen mich ein Tor schießt."

Blamage für Uruguay

Während sich Kap Verde im Freudentaumel befindet, erlebt Uruguay eines der bittersten Kapitel seiner jüngeren Fußballgeschichte.

Durch die 0:1-Niederlage der Südamerikaner gegen Europameister Spanien (zum Spielbericht>>>) muss sich der zweifache Weltmeister sieglos aus dem Turnier verabschieden. Bereits zum zweiten Mal in Folge scheidet Uruguay in der WM-Gruppenphase aus.

Im Fokus der Kritik stand während des Turniers vor allem Coach Marcelo Bielsa. Die Trainerlegende machte sich immer wieder mit seinen Entscheidungen und seinem Führungsstil angreifbar.

Bielsa mit fragwürdigen Entscheidungen

Nach der Partie stellt sich der Argentinier auch der Verantwortung: "Ich hab das Potenzial nicht abrufen können. Die Stärke Uruguays konnte ich nicht abrufen."

Während des Spiels gegen Spanien sorgte Bielsa vor allem mit seinen Wechseln für Verwunderung. So nahm er bereits zur Pause Torhüter-Legende Fernando Muslera vom Feld und auch Real-Star Federico Valverde wurde bereits in der 56. Minute ausgewechselt.

Auf die Frage, was Bielsa zu Muslera bei seiner Auswechslung sagte, antwortete der Trainer: "Nichts". Auch den Wechsel von Valverde erklärte er knapp: "Ich wollte Stürmer bringen."