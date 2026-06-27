Rekordsieg! Senegal schreibt afrikanische WM-Geschichte

Der Senegal hat bei der WM 2026 nicht nur seine Aufstiegshoffnungen am Leben gehalten, sondern auch afrikanische Fußballgeschichte geschrieben.

Mit dem 5:0-Erfolg gegen den Irak am letzten Spieltag der Gruppe I feierten die "Löwen von Teranga" den höchsten Sieg einer afrikanischen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft (zum Spielbericht >>>).

Der bisherige Rekord lag bei drei Toren Differenz. Marokko fertigte bei der WM 1998 Schottland mit 3:0 ab, Nigeria bezwang Bulgarien 1994 ebenfalls mit 3:0 und die Elfenbeinküste schlug Nordkorea bei der WM 2010 mit demselben Ergebnis.

Nun hat der Senegal diese Bestmarke eindrucksvoll pulverisiert.

Sarr: "Wir wollten noch mehr Tore schießen"

Dass die Westafrikaner auch nach dem 3:0 und 4:0 weiter konsequent nach vorne spielten, hatte einen guten Grund. Vor dem Anpfiff war klar, dass nur ein möglichst hoher Sieg die Chancen auf einen Platz unter den besten acht Gruppendritten erhöhen würde.

"Ja, das ist richtig. Wir mussten das gewinnen", erklärte Man of the Match Ismaila Sarr nach dem Schlusspfiff. "Wir wollten noch mehr Tore schießen, weil man nie weiß, was in den anderen Gruppen noch passiert. Gratulation an die Mannschaft, das war eine exzellente Leistung."

Tatsächlich hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können. Sadio Mane traf die Latte, mehrere weitere Großchancen blieben ungenutzt. Mit dem 5:0 verbesserten die Senegalesen ihre Tordifferenz aber entscheidend und schoben sich vorerst auf Rang fünf der Tabelle der Gruppendritten.

Noch stehen allerdings die Entscheidungen in fünf weiteren Gruppen aus. Der Senegal muss am Ende mindestens zwei weitere Gruppendritte hinter sich lassen, um tatsächlich das Ticket für das Sechzehntelfinale zu lösen.

Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>

Sarr löst Papa Bouba Diop ab

Für Sarr persönlich war es ebenfalls ein historischer Abend. Der Crystal-Palace-Akteur erzielte gegen den Irak seinen dritten Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Bereits gegen Norwegen hatte der Flügelspieler einen Doppelpack geschnürt.

Zusammen mit seinem Treffer bei der WM 2022 hält der 28-Jährige nun bei insgesamt vier WM-Toren und ist damit alleiniger Rekordtorschütze des Senegal bei Weltmeisterschaften.

Damit überholt er ausgerechnet Papa Bouba Diop, der mit seinen drei Treffern bei der WM 2002 zur großen Ikone des senegalesischen Fußballs wurde und das Land sensationell bis ins Viertelfinale führte.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich für mein Team getroffen habe", sagte Sarr. "Ich bin aber auch glücklich für die anderen. Wir sind hier für die Nationalmannschaft. Wir tun alles dafür. Wir tun es auch für unsere Familie."

Lange im Schatten von Mane

Lange stand Sarr im Schatten von Superstar Sadio Mane. Mittlerweile entwickelt sich der Offensivspieler aber immer mehr zum prägenden Gesicht der aktuellen Nationalmannschaft.

Auch auf Klubebene zählt der Flügelspieler zu den Schlüsselakteuren. Unter Trainer Oliver Glasner gehörte Sarr in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Spielern von Crystal Palace und gewann mit den Londonern im Mai die UEFA Conference League.

Nun könnte er auch dafür sorgen, dass der Senegal zum zweiten Mal in Folge die WM-K.o.-Phase erreicht. Nach dem Rekordsieg gegen den Irak lebt diese Hoffnung jedenfalls weiter.

VIDEO: Highlights von Senegal vs. Irak