WM-Power-Ranking: Wer krönt sich zum Weltmeister?

Die "Nati" hat ihr bestes WM-Ergebnis seit 1954 erreicht - und damit das geschafft, was sich Österreich so sehr erhoffte.

Als einzige Mannschaft zog die Schweiz erst im Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein, nachdem in 120 Minuten gegen Kolumbien kein Tor fiel. Das mag auch daran gelegen haben, dass der torgefährlichste Eidgenosse dieser WM verletzt fehlte: Johan Manzambi. Auch fürs Viertelfinale sieht es nicht gut um den Shootingstar aus (Alle Infos >>>).

Murat Yakin und seine Mannen stehen für Ausgeglichenheit, spielen mit einem flexiblen System. Gegen Weltmeister Argentinien wird es aber ein Uphill-Battle.