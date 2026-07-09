WM-Power-Ranking: Wer krönt sich zum Weltmeister?

Die "Nati" hat ihr bestes WM-Ergebnis seit 1954 erreicht - und damit das geschafft, was sich Österreich so sehr erhoffte.
Als einzige Mannschaft zog die Schweiz erst im Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein, nachdem in 120 Minuten gegen Kolumbien kein Tor fiel. Das mag auch daran gelegen haben, dass der torgefährlichste Eidgenosse dieser WM verletzt fehlte: Johan Manzambi. Auch fürs Viertelfinale sieht es nicht gut um den Shootingstar aus (Alle Infos >>>).
Murat Yakin und seine Mannen stehen für Ausgeglichenheit, spielen mit einem flexiblen System. Gegen Weltmeister Argentinien wird es aber ein Uphill-Battle.
Ergebnisse: 1:1 gegen Katar, 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina, 2:1 gegen Kanada, 2:0 gegen Algerien, 4:3 n. E. gegen Kolumbien
Viertelfinal-Gegner: Argentinien (Sonntag, 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️ #7 - Belgien (+6 Plätze)
Sie werden immer besser.
Die Gruppenphase der Belgier war mindestens durchwachsen, auch im Sechzehntelfinale gegen den Senegal kam man gerade noch so weiter.
Im hochbrisanten Duell mit den USA zeigten die "Roten Teufel" aber ihre beste Turnierleistung - sogar mit Abstand. Dass Rudi Garcia überraschenderweise Kevin de Bruyne und Jeremy Doku auf der Bank ließ, zahlte sich aus. Bei Charles de Ketelaere ging endlich der Knopf auf und Romelu Lukaku funktioniert weiter als Superjoker.
Ob das gegen die unfassbar stabilen Spanier reicht? Eher nicht.
Ergebnisse: 1:1 Ägypten, 0:0 Iran, 5:1 Neuseeland, 3:2 n. V. Senegal, 4:1 USA
Viertelfinal-Gegner: Spanien (Freitag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️ #6 - Norwegen (+4 Plätze)
Wow - die Wikinger reiten tatsächlich weiter auf der Erfolgswelle und schafften mit dem 2:1-Sieg gegen Brasilien die erste große Überraschung in dieser K.o.-Phase.
Ein Blick auf Erling Haaland nach Abpfiff zeigte aber: Norwegen ist nicht einfach nur froh, so weit zu kommen. Norwegen will weiter "rudern". Gegen Brasilien war man auf Augenhöhe unterwegs, Ørjan Nyland kaschierte die Schwächen im Defensivverbund allerdings mit starken Paraden. Denn häufig agiert man hinten zu passiv.
Dennoch: Die Art und Weise, wie Haaland seine Nation schultert, erinnert an Gareth Bale und Wales in deren besten Zeiten. Sie erreichten 2016 das EM-Halbfinale und scheiterten am späteren Sieger ...
Ergebnisse: 4:1 Irak, 3:2 Senegal, 1:4 Frankreich, 2:1 Elfenbeinküste, 2:1 Brasilien
Viertelfinal-Gegner: England (Samstag, 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️ #5 - Marokko (-1 Platz)
34 Spiele en suite ohne Niederlage - wenn man den 3:0-Afrika-Cup-Finalsieg am Grünen Tisch dazuzählt.
Kein anderer Viertelfinalist hat eine längere Ungeschlagen-Serie. Diese prolongierte Marokko mit einem 3:0 gegen Kanada - das aber nur im Ergebnis klar war. Der WM-Halbfinalist von 2022 zeigte sich einfach effizienter, erzielte das zweite und dritte Tor außerdem recht spät - und hatte auch das gewisse Glück.
All das - und einen Spieler, der Ismael Saibari irgendwie ersetzen kann - braucht es mindestens, um gegen Frankreich irgendeine Chance zu haben. Selbst dann wird die Wiederauflage des Halbfinals 2022 eine Herkulesaufgabe.
Ergebnisse: 1:1 Brasilien, 1:0 Schottland, 4:2 Haiti, 4:3 n. E. Niederlande, 3:0 Kanada
Viertelfinal-Gegner: Frankreich (Donnerstag, 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️ #4 - Argentinien (-1 Platz)
Wo ist die argentinische Stabilität hin?
Im zweiten Spiel in Serie musste der amtierende Weltmeister nun schon einen Rückstand aufholen. Dabei waren die Gegner, mit Kap Verde und Ägypten, auf dem Papier eigentlich nicht auf dem Level mit Argentinien.
Lionel Messi musste es nach 0:2-Rückstand gegen die Pharaonen wieder geradebiegen. Einen gewissen Anteil am Turnaround zum 3:2 hatte wohl aber auch der Schiedsrichter, dessen Entscheidungen zumindest glücklich zugunsten der "Albiceleste" ausfielen.
Der Trend ist sicherlich nicht der 'Friend' der Argentinier: Im Gegensatz zu Spanien oder England werden die Leistungen im Verlauf nämlich eher schlechter als besser. Glücklicherweise - aus Sicht von Messi und Co. - wartet mit der Schweiz nicht gerade der stärkste Gegner im Viertelfinale.
Ergebnisse: 3:0 Algerien, 2:0 Österreich, 3:1 Jordanien, 3:2 n. V. Kap Verde, 3:2 Ägypten
Viertelfinal-Gegner: Schweiz (Sonntag, 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️ #3 - England (+4 Plätze)
Man kann argumentieren, dass die "Three Lions" das schwierigste Achtelfinale aller Viertelfinalisten hatten.
Gastgeber Mexiko, im Aztekenstadion, bei 2.241 Höhenmetern, über 40 Minuten in Unterzahl - hier weiterzukommen, schaffen nur die wenigsten.
Die Engländer haben ihre Feuertaufe bestanden, zeigten allen voran Resilienz. Offensiv werden sie jedoch von Harry Kanes und Jude Bellinghams individueller Qualität geschultert.
Zu 100 Prozent haben sie noch nicht überzeugt. Auf den ersten Blick könnte man gar sagen: Das Tuchel-Team macht's wie jenes von Southgate, das stimmt aber nicht. Gerade in den Abläufen gegen den Ball, im tiefen Block und auch im Pressing, unterscheiden sich die Mannschaften klar. Is Football finally coming home? We'll see.
Ergebnisse: 4:2 Kroatien, 0:0 Ghana, 2:0 Panama, 2:1 DR Kongo, 3:2 Mexiko
Viertelfinal-Gegner: Norwegen (Samstag, 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
🟰 #2 - Spanien 🥈
Wer keine Gegentore bekommt, kann nur schwer ausscheiden.
Mit dem Mexiko-Aus ist "La Furia Roja" die einzige verbliebene Mannschaft mit einer Weißen Weste bei dieser WM. In fünf Partien ließ der Europameister insgesamt 1,5 expected Goals zu - Uruguay auf Rang zwei (2,4 xG zugelassen) absolvierte zwei Partien weniger.
Wie Spanien zu dieser Stabilität kommt? Durch beinahe vollständige Kontrolle. Im Gegensatz zu England, Argentinien oder Norwegen lebt das Team auch nicht von einem Superstar. Was auch daran liegt, dass es (noch) nicht das Turnier von Lamine Yamal ist. Es gibt also sogar noch Luft nach oben.
Ergebnisse: 0:0 Kap Verde, 4:0 Saudi-Arabien, 1:0 Uruguay, 3:0 Österreich, 1:0 Portugal
Viertelfinal-Gegner: Belgien (Freitag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
🟰 #1 - Frankreich🥇
Um so ein Turnier zu gewinnen, reicht Qualität alleine nicht.
Das wurde "Les Bleus" gegen Paraguay aufgezeigt, doch das Team konnte einen dreckigen Sieg - gegen einen noch dreckigeren Gegner - erringen.
Didier Deschamps' Team zeigte neben seiner spielerischen Klasse auch Mentalität. Und von Ersterer besitzt es ja ohnehin genug. Weiterhin ist Frankreich also der Top-Anwärter auf den WM-Titel - auch, wenn Marokko im Viertelfinale wartet.
Ergebnisse: 3:1 Senegal, 3:0 Irak, 4:1 Norwegen, 3:0 Schweden, 1:0 Paraguay
Viertelfinal-Gegner: Marokko (Donnerstag, 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026