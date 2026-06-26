WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest

Der letzte Spieltag der WM-Gruppenphase ist bereits in vollem Gange.

18 Nationen haben sich bereits für das Sechzehntelfinale der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.

WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale

Doch wer trifft in der ersten K.o.-Runde auf welches Team? Vier Duelle sind schon fixiert:

Südafrika - Kanada (28. Juni, 21:00)

Brasilien - Japan (29. Juni, 19:00)

Niederlande - Marokko (30. Juni, 3:00)

USA - Bosnien und Herzegowina (2. Juli, 2:00)

Der Turnierbaum: