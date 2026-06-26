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NEWS
WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest
Beinahe die Hälfte aller Gruppen ist bereits abgeschlossen. Diese Sechzehntelfinal-Begegnungen stehen schon fest:
Der letzte Spieltag der WM-Gruppenphase ist bereits in vollem Gange.
18 Nationen haben sich bereits für das Sechzehntelfinale der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.
WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale
Doch wer trifft in der ersten K.o.-Runde auf welches Team? Vier Duelle sind schon fixiert:
Südafrika - Kanada (28. Juni, 21:00)
Brasilien - Japan (29. Juni, 19:00)
Niederlande - Marokko (30. Juni, 3:00)
USA - Bosnien und Herzegowina (2. Juli, 2:00)