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WM-Update: Frankreich zaubert - und Klopp ablösefrei zum DFB?

Die "Equipe Tricolore" setzt ihren Siegeszug in den USA auch gegen Marokko fort. Und der DFB macht Fortschritte bei Jürgen Klopp. Das WM-Update:

WM-Update: Frankreich zaubert - und Klopp ablösefrei zum DFB? Foto: © GEPA
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Die WM 2026 geht in die heiße Phase – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

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  • WM-Tor von Romano Schmid im Rennen um Wahl zum "Tor des Monats"

Sein Treffer zum 1:0 gegen Jordanien hat es bei der Sportschau in die Vorauswahl zum "Tor des Monats Juni" geschafft >>>

  • Klopp-Deal: DFB muss keine Ablöse an Red Bull zahlen

Dafür soll der Verband einige andere Zugeständnisse an den Getränke-Hersteller machen >>>

  • Große Euphorie in Norwegen vor historischem WM-Viertelfinale

Zum England-Spiel werden 100.000 Menschen in Oslos Zentrum erwartet - die Fanartikel sind alle vergriffen >>>

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Die Highlights aller Spiele im VIDEO:

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