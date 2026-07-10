WM-Update: Frankreich zaubert - und Klopp ablösefrei zum DFB?

Die WM 2026 geht in die heiße Phase – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

Ist dieses Frankreich überhaupt zu stoppen?

Das sagen die Akteure nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko >>>

VIDEO: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg

So zaubern die beiden Superstars im Viertelfinale gegen Marokko >>>

Verletzung bei Mbappe? Superstar klärt auf

Der achtfache Torschütze dieser WM musste in der Schlussphase mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld - droht er im Halbfinale auszufallen? >>>

20. Tor im 20. Spiel: Kylian Mbappe trifft immer weiter

Der Real-Star trifft und trifft und trifft - und hält seine unglaubliche WM-Quote aufrecht >>>

20. Tor von Mbappe! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

Wie viele Tore fehlen dem Franzosen noch auf Lionel Messi? Hier findest du es heraus >>>

Bericht: US-Stürmer Pulisic droht längere Pause

Der Milan-Legionär musste beim 1:4 gegen Belgien frühzeitig vom Feld - nun scheint es eine Diagnose zu geben >>>

WM-Tor von Romano Schmid im Rennen um Wahl zum "Tor des Monats"

Sein Treffer zum 1:0 gegen Jordanien hat es bei der Sportschau in die Vorauswahl zum "Tor des Monats Juni" geschafft >>>

Klopp-Deal: DFB muss keine Ablöse an Red Bull zahlen

Dafür soll der Verband einige andere Zugeständnisse an den Getränke-Hersteller machen >>>

Große Euphorie in Norwegen vor historischem WM-Viertelfinale

Zum England-Spiel werden 100.000 Menschen in Oslos Zentrum erwartet - die Fanartikel sind alle vergriffen >>>

Nach Platzverweis: So lange fehlt England-Verteidiger Quansah

Der Abwehrspieler kassierte im WM-Achtelfinale gegen Mexiko die Rote Karte - nun steht die Dauer der Sperre fest >>>