Höchstrafe für Muslera! Uruguay-Keeper zur Pause ausgewechselt

Fernando Musleras WM-Karriere endet vermutlich auf die unrümlichste Art und Weise.

Die Torhüter-Legende der Uruguayer wird im letzten Gruppenspiel gegen Spanien bereits zur Pause ausgewechselt. Der 40-Jährige patzt beim 1:0 der Spanier schwer und wird von Uruguay-Coach Marcelo Bielsa abgestraft.

Bei seiner fünften WM-Teilnahme zeigte Muslera bisher generell eine sehr schwache Leistung. An allen vier Gegentoren der "Celeste" war der langjährige Galatasaray-Keeper beteiligt. Sergio Rochet ersetzt Muslera, der sein 137. Länderspiel bestritt, zur Pause.