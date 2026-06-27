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Höchstrafe für Muslera! Uruguay-Keeper zur Pause ausgewechselt

Die Torhüter-Legende von Uruguay wird gegen Spanien für seinen nächsten Patzer von Marcelo Bielsa abgestraft.

Höchstrafe für Muslera! Uruguay-Keeper zur Pause ausgewechselt Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Fernando Musleras WM-Karriere endet vermutlich auf die unrümlichste Art und Weise.

Die Torhüter-Legende der Uruguayer wird im letzten Gruppenspiel gegen Spanien bereits zur Pause ausgewechselt. Der 40-Jährige patzt beim 1:0 der Spanier schwer und wird von Uruguay-Coach Marcelo Bielsa abgestraft.

Bei seiner fünften WM-Teilnahme zeigte Muslera bisher generell eine sehr schwache Leistung. An allen vier Gegentoren der "Celeste" war der langjährige Galatasaray-Keeper beteiligt. Sergio Rochet ersetzt Muslera, der sein 137. Länderspiel bestritt, zur Pause.

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