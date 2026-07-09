Ansakonferenz

Unser WM-Finale steht fest!

Viertelfinale, Titelkampf und Torschützenkönig: Die ADMIRAL Ansakonferenz spielt die WM durch.

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Der WM-Endspurt beginnt!

Nur noch acht Nationen kämpfen um den größten Titel im Fußball. Doch wer setzt sich am Ende durch?

Die ADMIRAL Ansakonferenz nimmt den WM-Turnierbaum unter die Lupe, spielt die Viertelfinal-Partien durch und wagt den Blick bis ins große Finale.

Frankreich? Argentinien? Spanien? England? Oder sorgt vielleicht ein Außenseiter für die nächste WM-Sensation?

Jetzt seid ihr gefragt: Wer wird Weltmeister 2026? Und wer wird Torschützenkönig?

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Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

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