Ansakonferenz
Unser WM-Finale steht fest!
Viertelfinale, Titelkampf und Torschützenkönig: Die ADMIRAL Ansakonferenz spielt die WM durch.
Textquelle: © LAOLA1
Der WM-Endspurt beginnt!
Nur noch acht Nationen kämpfen um den größten Titel im Fußball. Doch wer setzt sich am Ende durch?
Die ADMIRAL Ansakonferenz nimmt den WM-Turnierbaum unter die Lupe, spielt die Viertelfinal-Partien durch und wagt den Blick bis ins große Finale.
Frankreich? Argentinien? Spanien? England? Oder sorgt vielleicht ein Außenseiter für die nächste WM-Sensation?
Jetzt seid ihr gefragt: Wer wird Weltmeister 2026? Und wer wird Torschützenkönig?
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