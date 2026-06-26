Frankreich beendet die WM-Gruppenphase mit dem Punktemaximum von neun Zählern und sichert sich damit Platz eins in der Gruppe I.

"Les Bleus" lassen nach Siegen über den Senegal und Irak auch Norwegen keine Chance und gewinnen mit 4:1. Mann des Spiels auf Seiten der Franzosen ist Ousmane Dembele mit einem Dreierpack.

Haaland nur auf der Bank

Norwegen stand bereits vor dem Spiel als Aufsteiger ins Sechzehntelfinale fest, deshalb wird auch stark durchrotiert. Superstar Erling Haaland sitzt beispielsweise das gesamte Spiel über auf der Bank.

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Die dieses Mal von Co-Trainer Guy Stephan betreutete "Equipe Tricolore" - Teamchef Deschamps ist zum Begräbnis seiner Mutter nach Frankreich gereist - legt los wie die Feuerwehr: Kylian Mbappe geht auf der rechten Seite auf und davon, sein Abschluss aus spitzem Winkel geht nach 22 Sekunden aber nur an die Latte.

Frankreich geht früh in Führung

Der Führungstreffer der Franzosen lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Mbappe bedient Dembele am rechten Flügel mit einem Traumpass, der PSG-Superstar zieht zur Mitte, macht den Haken wieder nach außen und trifft mit einem wuchtigen Schuss zur frühen Führung (7.).

Während Frankreich munter weiter nach vorne spielt, kommen auch die Norweger zu Chancen, Abschlüsse von Kristian Thorstvedt (11.) und Jörgen Strand Larsen (14.) finden jedoch nicht den Weg ins Tor.

Die "Equipe Tricolore" findet indes Möglichkeiten fast im Minutentakt vor und belohnt sich in Minute 20: Dembele wird erneut von Mbappe mit einem fantastischen Pass bedient, der Weltfußballer zieht erneut zur Mitte und schlenzt den Ball ins lange Eck.

Norwegen kommt zum Anschlusstreffer - Dembele macht Dreierpack perfekt

Der Jubel hält jedoch nicht lange, Norwegen kommt direkt im Anschluss zum Ausgleich: Thelo Aasgaard wird an der Strafraumkante nicht unter Druck gesetzt und schließt aufs kurze Eck ab (21.).

Während die "Vikinger" nach der Trinkpause etwas mehr Ballbesitz haben, legt Dembele nach etwas mehr als einer halben Stunde einmal mehr nach. Wieder kommt der Weltfußballer rechts im Strafraum an den Ball, wieder kommt der Haken nach innen und wieder trifft er gefühlvoll mit links ins lange Eck (32.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit haben die Franzosen sogar die Chance auf das vierte Tor, sowohl Desire Doue (42.) als auch Manu Kone (45.) können den starken Selvik aber nicht umkurven.

Strand Larsen scheitert an Maignan vom Punkt

Die Norweger kommen in Halbzeit zwei gut aus der Kabine und haben in der 50. Minute die große Chance auf den erneuten Anschlusstreffer: Oscar Bobb wird von Theo Hernandez im Strafraum von den Beinen geholt, Strand Larsen scheitert beim fälligen Strafstoß aber an Maignan.

Frankreich benötigt ein paar Minuten, um wieder in Fahrt zu kommen, fängt sich jedoch wieder. Die erste Chance für "Les Bleus" in der zweiten Hälfte hat Mbappe: Der Real-Star probiert es mit einem Schlenzer knapp außerhalb des Strafraums - sein Schuss verfehlt das Tor nur knapp (56.).

Während Frankreich etwas Intensität im zweiten Durchgang rausnimmt, erspielt sich die norwegische B-Elf einige gute Chancen. Bobb lässt die beste Chance aus, Maignan kann den Schuss stark parieren (72.).

In der Schlussphase schlägt die "Equipe" noch einmal zu: Der eingewechselte Barcola geht links ins Dribbling und findet Desire Doue im Strafraum, der per Kopf zum 4:1-Endstand trifft.

VIDEO: Die Highlights des Spiels