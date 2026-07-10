Frankreich Frankreich FRA Marokko Marokko MAR
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
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Im Video: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg

Frankreich erarbeitet sich gegen Marokko unzählige Chancen, doch nur zwei sind am Ende drin.

Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich ist der erste Halbfinalist dieser Fußball-WM.

Die "Equipe Tricolore" feiert dank der Treffer von Kylian Mbappe (60.) und Ousmane Dembele (66.) einen souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko (Zum Spielbericht>>>).

Dabei erarbeiten sich die Franzosen vor allem im Vorfeld mehrere Topchancen, so vergibt Mbappe auch einen Elfmeter.

Alle Highlights im Video:

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