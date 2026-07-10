Im Video: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg

Frankreich ist der erste Halbfinalist dieser Fußball-WM.

Die "Equipe Tricolore" feiert dank der Treffer von Kylian Mbappe (60.) und Ousmane Dembele (66.) einen souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko (Zum Spielbericht>>>).

Dabei erarbeiten sich die Franzosen vor allem im Vorfeld mehrere Topchancen, so vergibt Mbappe auch einen Elfmeter.

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