Endstand
2:00:0 , 2:0
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Im Video: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg
Frankreich erarbeitet sich gegen Marokko unzählige Chancen, doch nur zwei sind am Ende drin.
Frankreich ist der erste Halbfinalist dieser Fußball-WM.
Die "Equipe Tricolore" feiert dank der Treffer von Kylian Mbappe (60.) und Ousmane Dembele (66.) einen souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko (Zum Spielbericht>>>).
Dabei erarbeiten sich die Franzosen vor allem im Vorfeld mehrere Topchancen, so vergibt Mbappe auch einen Elfmeter.