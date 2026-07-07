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WM-Update: So geht es für Ronaldo nach dem WM-Aus weiter

Cristiano Ronaldo äußert sich zu seiner Zukunft im Nationalteam. Die Teamchefs von Portugal und Brasilien tun dies ebenfalls. Das WM-Update:

WM-Update: So geht es für Ronaldo nach dem WM-Aus weiter Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 geht in die heiße Phase - die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

  • Rücktritt? Cristiano Ronaldo meldet sich nach WM-Aus zu Wort

So geht es für CR7 nach dem WM-Aus weiter >>>

  • USA nach WM-Kontroversen von der Rolle: "War nicht unser Tag"

Darum konnten die USA gegen Belgien nicht an die vergangenen starken Leistungen anknüpfen >>>

  • Kurz nach Achtelfinal-Aus: Prominenter Abschied bei Portugal

Die portugiesische Nationalmannschaft bekommt einen neuen Teamchef >>>

  • Nach Brasiliens Aus im Achtelfinale: Ancelotti-Zukunft entschieden

So geht es für den Teamchef der "Selecao" weiter >>>

  • Deutschland ködert Wunschtrainer Klopp wohl mit Topgehalt

So viel Geld winkt Klopp beim DFB >>>

  • Wie Balogun? England denkt nach Roter Karte über Protest nach

Wird nun auch diese Karte revidiert?

  • Beim Jubeln verletzt: WM-Aus für Jordan Henderson

Der England-Routinier muss womöglich sogar operiert werden >>>

  • Senatorin aus Paraguay beleidigt Kylian Mbappé rassistisch

So reagiert der Frankreich-Star >>>

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:

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