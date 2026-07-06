Wie Balogun? England denkt nach Roter Karte über Protest nach

England denkt nach der roten Karte von Jarell Quansah gegen Mexiko über einen Protest nach.

Der Bayer-Leverkusen-Legionär sah nach einem harten, aber unabsichtlichen Einsteigen die Karte.

Die Situation erinnert an die Aktion von Folarin Balogun, der kürzlich von der FIFA begnadigt wurde und trotz einer Roten Karte im Achtelfinale spielen darf (hier nachlesen >>>).

FA erwägt Einspruch

Wie englische Medien berichten, erwägt der englische Verband FA nun auch einen Protest, damit der Abwehrspieler gegen Norwegen auflaufen kann.

Auf der Pressekonferenz zeigte sich Tuchel bereits verwirrt: "Wo hört das jetzt auf? Legen wir Einspruch ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist? (…) Die Entscheidung ist gefallen. Wer hebt diese Entscheidung auf? Und wann? Und auf welcher Grundlage?“

Tuchel mit klarer Meinung zu Balogun-Debatte >>>