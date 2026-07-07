Video: Dieses Tor beendet Ronaldos WM-Traum

Spanien zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.

Den Achtelfinal-Kracher entscheidet "La Furja Roja" gegen die Portugiesen erst spät für sich: Mikel Merino trifft in 90.+1 zum Sieg.

Darauf findet Portugal keine Antwort mehr, damit endet zumindest diese Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo.

Die Highlights im VIDEO: