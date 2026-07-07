Endstand
0:10:0 , 0:1
-
Mikel Merino
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Video: Dieses Tor beendet Ronaldos WM-Traum
Für Portugal endet die Weltmeisterschaft im Achtelfinale. Mikel Merino erzielt in der Nachspielzeit das Goldtor. Highlights:
Spanien zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.
Den Achtelfinal-Kracher entscheidet "La Furja Roja" gegen die Portugiesen erst spät für sich: Mikel Merino trifft in 90.+1 zum Sieg.
Darauf findet Portugal keine Antwort mehr, damit endet zumindest diese Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo.