WM-Programm, 6. Juli: Yamal oder Ronaldo - wer siegt im Kracher?

Am Sonntag wird das Achtelfinale der FIFA WM 2026 mit einem prestigeträchtigen Duell fortgesetzt.

Cristiano Ronaldo trifft bei seiner - mit hoher Wahrscheinlichkeit - letzten WM auf Europameister Spanien und Lamine Yamal.

Ein Überblick über den Zeitplan am 6. Juli:

Programm, 6. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: Mexiko - England (LIVE-Ticker >>>)

Gastgeber Mexiko hat bislang noch kein Gegentor kassiert und zog mit einem Sieg gegen Ecuador ins Achtelfinale ein.

England setzte sich im Sechzehntelfinale mit 2:1 gegen die DR Kongo durch und zählt trotz der schwierigen Aufgabe im Estadio Azteca zu den Favoriten.

Die große Herausforderung für die "Three Lions" ist die Höhenlage von Mexiko-Stadt (2.240 Meter), die bereits vielen Gastteams Probleme bereitete.

Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells Brasilien gegen Norwegen.

21:00 Uhr: Portugal - Spanien (LIVE-Ticker >>>)

Das iberische Duell gilt als das Topspiel des Achtelfinals und ist die Neuauflage des Nations-League-Endspiels aus dem Vorjahr.

Spanien reist mit einer Serie von 34 ungeschlagenen Spielen und einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Österreich ins Achtelfinale.

Portugal schaltete Kroatien aus und hofft mit Cristiano Ronaldo sowie einem starken Mittelfeld um Bruno Fernandes und Vitinha auf den Einzug ins Viertelfinale.

Besonders das Duell zwischen Spaniens Jungstar Lamine Yamal und Portugals Linksverteidiger Nuno Mendes könnte spielentscheidend werden. Der Sieger bekommt es im Viertelfinale mit den USA oder Belgien zu tun.

Programm, 7. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

Der Co-Gastgeber empfängt in Seattle den ewigen Geheimfavoriten - der Gewinner des Achtelfinals trifft auf Spanien oder Portugal.

Bei einem erneuten Weiterkommen würden die USA das beste WM-Ergebnis seit der ersten Endrunde 1930 einstellen, 2002 standen die US-Boys ebenso im Viertelfinale. Belgien war hingegen schon zwei Mal im Halbfinale (zuletzt 2018).

Eigentlich hätte der wertvollste US-Kicker im Achtelfinale mit einer Rotsperre gefehlt - doch die FIFA hob die Sperre 31 Stunden vor dem Spiel und mehrere Tage nach dem Sechzehntelfinale recht überraschend auf.

Belgien gewann fünf seiner letzten sieben K.-o.-Spiele bei Weltmeisterschaften. Wenn die Europäer diese Bilanz noch weiter ausbauen wollen, muss vor allem einer weiter liefern: Leandro Trossard. Der Flügelspieler kreierte aus dem Spiel die meisten Chancen bei dieser WM (16) - nur Messi übertrifft Trossard in der Turnier-Historie mit 17 Chancen 2022.

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