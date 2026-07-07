Kein Gentlemen's Agreement: Balogun startet gegen Belgien!

Es war erwartet worden, nun ist es endgültig klar: Folarin Balogun wird gegen Belgien spielen.

Der US-Stürmer steht im WM-Achtelfinale (ab 2.00 im LIVE-Ticker >>>) in der Startelf von Mauricio Pochettino, nachdem seine Sperre aus dem Sechzehntelfinale auf eine einjährige Bewährung gesetzt wurde.

Auf der Gegenseite steht Kevin De Bruyne überraschend nicht in der Startelf.