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Kein Gentlemen's Agreement: Balogun startet gegen Belgien!

Der US-Stürmer steht nach der zurückgenommenen Spielsperre im Achtelfinale in der Startelf.

Kein Gentlemen's Agreement: Balogun startet gegen Belgien! Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es war erwartet worden, nun ist es endgültig klar: Folarin Balogun wird gegen Belgien spielen.

Der US-Stürmer steht im WM-Achtelfinale (ab 2.00 im LIVE-Ticker >>>) in der Startelf von Mauricio Pochettino, nachdem seine Sperre aus dem Sechzehntelfinale auf eine einjährige Bewährung gesetzt wurde.

Auf der Gegenseite steht Kevin De Bruyne überraschend nicht in der Startelf.

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