Kurz nach Achtelfinal-Aus: Prominenter Abschied bei Portugal

Die portugiesische Nationalmannschaft bekommt einen neuen Teamchef.

Das bestätigt der aktuelle Trainer, Roberto Martinez, kurz nach dem Achtelfinal-Aus gegen Spanien.

Ziel verfehlt

"Es ist sicher, dass dies mein letztes Spiel für Portugal ist. Ich möchte mich beim portugiesischen Volk bedanken. Ich nehme eine Erinnerung mit, die mir ein Leben lang bleiben wird", wird der Coach von der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" zitiert.

Der Vertrag des Spaniers läuft Ende Juli 2026 aus. Dass Martinez diesen nicht verlängert, war zuvor schon vermutet worden.

Er selbst habe sich im Vorfeld aber nicht festgelegt. "Ich bin mit dem Ziel gekommen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und da ich nicht gewonnen habe, macht es keinen Sinn, weiterzumachen."

"Haben nicht miteinander gesprochen"

Die Entscheidung teilte der Trainer dem Verbandspräsidenten Pedro Proença aber noch nicht mit.

"Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber es ist das Ende eines Zyklus", so Martinez.