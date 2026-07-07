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Malik Tillman
- Charles De Ketelaere
- Charles De Ketelaere
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Hans Vanaken
- Romelu Lukaku
Letzter Gastgeber out! Belgien trotzt Balogun-Diskussion
Nachdem das Spiel im Vorfeld wegen einer möglichen Einmischung der Politik brisant war, zeigen die Belgier den USA die Grenzen auf.
Mit den USA scheidet auch der letzte Gastgeber im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft aus, gegen Belgien ist nach einem 1:4 Schluss.
Überschattet wurde die Partie schon vor dem Anpfiff von der durch die FIFA zurückgenommenen Rotsperre gegen Folarin Balogun, nachdem Donald Trump interveniert haben soll (>>> alle Infos).
Der Stürmer steht daher in der Startelf, spielt sportlich in der Anfangsphase aber gar keine Rolle. Belgien beginnt deutlich stärker, Timothy Castagne zwingt US-Goalie Matt Freese schon in der zweiten Minute zu einer Topparade, Youri Tielemans verpasst eine gute Hereingabe, aber in der neunten Minute ist der Ball im Tor.
Nach einer abgeblockten Flanke von links geht der Ball wieder zu den "Roten Teufeln", Nicolas Raskin ist handlungsschnell und schnappt sich die Kugel, spielt dann den perfekten Pass zu Charles De Ketelaere, der sicher einschießt.
De Ketelaere nach Ausgleich mit perfekter Antwort
Die Belgier bleiben in der Folge die bessere Mannschaft, trotzdem gelingt den USA aus dem Nichts der Ausgleich: Balogun holt einen Freistoß heraus, Malik Tillman tritt an, sein Schuss wird von der belgischen Mauer unhaltbar abgefälscht (31.).
Belgien zeigt aber eine starke Reaktion, keine zwei Minuten später dribbelt sich Leandro Trossard auf der linken Seite stark durch und schlägt eine blitzsaubere Flanke auf De Ketelaere, der sich im Kopfball stark durchsetzt und aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürt (33.).
Kurz vor der Pause hat dann zunächst noch Dodi Lukebakio ebenfalls per Kopf die Chance, die Führung auszubauen, köpft aber links daneben, auf der Gegenseite schießt Balogun nach einer Ecke drüber.
Fehler von US-Goalie sorgt für Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel kommen die US-Boys etwas besser ins Spiel, ohne aber brandgefährlich zu werden. Stattdessen leistet sich Torhüter Freese einen folgenschweren Patzer, nachdem er einen weiten Ball der Belgier eigentlich schon abgefangen hat und kontrolliert, verstolpert er diesen gegen De Ketelaere wieder, von dem die Kugel zu Hans Vanaken kommt. Der behält die Ruhe und erhöht auf 3:1.
In der Folge wirken die USA zwar engagiert und motiviert, finden aber keine richtigen Lösungen. Belgien konzentriert sich vorwiegend auf die Defensive und spielt die Zeit souverän von der Uhr.
Lukaku setzt Schlusspunkt
Einzig bei einem Weitschuss von Sebastian Berhalter, der das Tor nicht trifft, und einem Balogun-Versuch, bei dem sich Goalie Thibaut Courtois auszeichnen kann, wird es gefährlich.
Am Ende sind die Amerikaner aber müde und so kommt Belgien sogar noch zum vierten Treffer, der eingewechselte Romelu Lukaku dreht sich gut auf und schließt ins lange Eck zur Entscheidung ab (90+3.).
Im Viertelfinale trifft Belgien damit am Freitag auf Spanien. Mit den USA sind hingegen auch die dritten Gastgeber der Weltmeisterschaft im Achtelfinale ausgeschieden.