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Turnierbaum und Spielplan für das WM-Viertelfinale

Marokko steht als erster Viertelfinalist fest. Am Donnerstag starten die Duelle der letzten acht. Die Teams und der Spielplan im Überblick:

Turnierbaum und Spielplan für das WM-Viertelfinale Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 kommt langsam in die finale Phase.

Ab Donnerstag stehen die ersten Viertelfinal-Partien an.

Der Spielplan für das WM-Viertelfinale im Überblick:

Donnerstag, 9. Juli:

22 Uhr: Paraguay oder Frankreich - Marokko (Boston)

Freitag, 10. Juli:

21 Uhr: Portugal oder Spanien - USA oder Belgien (Los Angeles)

Samstag, 11. Juli:

23 Uhr: Brasilien oder Norwegen - Mexiko oder England (Miami)

Sonntag, 12. Juli:

3 Uhr: Argentinien oder Ägypten - Schweiz oder Kolumbien (Kansas City)

Der Turnierbaum:

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