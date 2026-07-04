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NEWS
Turnierbaum und Spielplan für das WM-Viertelfinale
Marokko steht als erster Viertelfinalist fest. Am Donnerstag starten die Duelle der letzten acht. Die Teams und der Spielplan im Überblick:
Die WM 2026 kommt langsam in die finale Phase.
Ab Donnerstag stehen die ersten Viertelfinal-Partien an.
Der Spielplan für das WM-Viertelfinale im Überblick:
Donnerstag, 9. Juli:
22 Uhr: Paraguay oder Frankreich - Marokko (Boston)
Freitag, 10. Juli:
21 Uhr: Portugal oder Spanien - USA oder Belgien (Los Angeles)
Samstag, 11. Juli:
23 Uhr: Brasilien oder Norwegen - Mexiko oder England (Miami)
Sonntag, 12. Juli:
3 Uhr: Argentinien oder Ägypten - Schweiz oder Kolumbien (Kansas City)