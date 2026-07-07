Rücktritt? Cristiano Ronaldo meldet sich nach WM-Aus zu Wort

Cristiano Ronaldo hat sich nach dem bitteren WM-Aus Portugals gegen Spanien (zum Spielbericht >>>) erstmals zu Wort gemeldet.

"Ich werde morgen in derselben Stimmung wie heute aufwachen. Mit gutem Gewissen, weil ich immer mein Bestes gebe", erklärt Ronaldo nach dem Spiel in der Mixed-Zone. "Ich habe mein Bestes gegeben und gehe mit gutem Gewissen."

Trotz der verpassten Chance auf den WM-Titel sieht der Superstar keinen Grund, seine Leistungen für Portugal infrage zu stellen.

"Habe drei Titel gewonnen"

Der 41-Jährige verweist dabei auf die Erfolge, die er mit der Nationalmannschaft feiern konnte. "Ich habe mit Portugal drei Titel gewonnen. Vor Cristiano hat Portugal keinen einzigen Titel gewonnen", sagt Ronaldo.

Besonders die Europameisterschaft 2016 hat für ihn einen außergewöhnlichen Stellenwert. "Den größten Titel habe ich 2016 mit der EM gewonnen. Für mich ist dieser Titel so viel wert wie der Weltmeistertitel", betont der Portugiese.

Ronaldo lässt Zukunft im Nationalteam offen

Trotz des Aus richtet Ronaldo den Blick nach vorne: "Morgen ist ein neuer Tag und dann geht das Leben weiter."

Ob auch seine Karriere im Nationalteam weiter geht, lässt CR7 nach dem tränenreichen WM-Aus zunächst offen. Er habe jetzt Zeit, um nachzudenken, so der 41-Jährige.

"Ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen", sagt Ronaldo.