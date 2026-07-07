Mit den USA scheidet nach Mexiko und Kanada auch der letzte verbliebene WM-Gastgeber aus dem Turnier aus (zum Spielbericht >>>).

Die Belgier lassen sich von der Kontroverse um US-Stürmer Folarin Balogun nicht aus dem Konzept bringen und feiern einen souveränen 4:1-Erfolg.

Auf US-Seite überwiegt dagegen die Enttäuschung. Nach überzeugenden Auftritten in der Gruppenphase und dem Einzug ins Achtelfinale hatte sich die Mannschaft bei der Heim-WM zumindest das Viertelfinale zum Ziel gesetzt.

Trainer Pochettino zeigt sich nach dem Aus bedient: "Wir haben von Anfang an nicht so ins Spiel gefunden. Wir haben zu schnell Tore geschluckt. Ich muss Belgien gratulieren. Das war nicht unser Tag und das ist die Realität."

USA von der Rolle

Bereits in der Anfangsphase ist Belgien die klar bessere Mannschaft und geht gegen zurückhaltende Amerikaner früh verdient in Führung.

Das starke US-Team aus den vergangenen WM-Auftritten war nach den Kontroversen und unzähligen Medienberichten rund um Balogun kaum wiederzuerkennen.

Ein Riesenpatzer von Torhüter Freese steht sinnbildlich für den Auftritt der Amerikaner.

Dabei trat der oft diskutierte Balogun kaum in Erscheinung und hat lediglich in der Schlussphase eine Chance zum Anschlusstreffer.

Garcia lobt seine Mannschaft

Der belgische Trainer Garcia lobt auf der Gegenseite den engagierten Auftritt seiner Mannschaft:

"Wir haben gezeigt, dass Belgien eine große Fußballnation ist. Die Spieler waren überragend und haben den Matchplan perfekt umgesetzt. Wir hatten das Spiel über die gesamte Partie hinweg unter Kontrolle."

Die Highlights des Spiels im VIDEO: