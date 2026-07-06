NEWS

Beim Jubeln verletzt: WM-Aus für Jordan Henderson

Der England-Routinier verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem Achtelfinal-Sieg über Mexiko.

Beim Jubeln verletzt: WM-Aus für Jordan Henderson Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für England!

Für Routinier Jordan Henderson (36) ist die WM 2026 nach seiner skurril erlittenen Verletzung vorzeitig zu Ende. Der Brentford-Profi (null Minuten bei dieser WM) verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem 3:2-Achtelfinalsieg über Mexiko. (alle Infos >>>)

Dabei stürzte er beim Versuch, über die Werbebande zu springen.

Womöglich sogar Operation nötig

Bei diesem "Freak-Accident" brach sich Henderson den Arm. "Sky Sports News" spricht von einem "ernsthaften Bruch".

Der Engländer muss weiterhin im Krankenhaus in Mexiko bleiben und unter Umständen sogar operiert werden.

Mehr zum Thema

"Wo endet das?" - Tuchel mit klarer Meinung zu Balogun-Debatte

"Wo endet das?" - Tuchel mit klarer Meinung zu Balogun-Debatte

Fußball WM
14
Mexiko als Verlierer einer WM-Schlacht: Am Ende nur Tränen

Mexiko als Verlierer einer WM-Schlacht: Am Ende nur Tränen

Fußball WM
Unglaublich bitter! England-Routinier verletzt sich beim Jubeln

Unglaublich bitter! England-Routinier verletzt sich beim Jubeln

Fußball WM
2
"So viel Drama sollte niemand um vier Uhr morgens erleben"

"So viel Drama sollte niemand um vier Uhr morgens erleben"

Fußball WM
6
Mexiko vs. England wird verschoben

Mexiko vs. England wird verschoben

Fußball WM
Entscheidung gefallen! FIFA weist Belgiens Beschwerde ab

Entscheidung gefallen! FIFA weist Belgiens Beschwerde ab

Fußball WM
11
"Unabhängig" - Infantino bezieht Stellung zu Trump-Anrufen

"Unabhängig" - Infantino bezieht Stellung zu Trump-Anrufen

Fußball WM
22

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Jordan Henderson England (Team, Fußball) Verletzungspause