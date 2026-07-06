Beim Jubeln verletzt: WM-Aus für Jordan Henderson

Schlechte Nachrichten für England!

Für Routinier Jordan Henderson (36) ist die WM 2026 nach seiner skurril erlittenen Verletzung vorzeitig zu Ende. Der Brentford-Profi (null Minuten bei dieser WM) verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem 3:2-Achtelfinalsieg über Mexiko. (alle Infos >>>)

Dabei stürzte er beim Versuch, über die Werbebande zu springen.

Womöglich sogar Operation nötig

Bei diesem "Freak-Accident" brach sich Henderson den Arm. "Sky Sports News" spricht von einem "ernsthaften Bruch".

Der Engländer muss weiterhin im Krankenhaus in Mexiko bleiben und unter Umständen sogar operiert werden.