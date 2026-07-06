The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm... Just after singing wonderwall... #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9B— Jim howson (@Jim_Howson) July 6, 2026
NEWS
Beim Jubeln verletzt: WM-Aus für Jordan Henderson
Der England-Routinier verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem Achtelfinal-Sieg über Mexiko.
Schlechte Nachrichten für England!
Für Routinier Jordan Henderson (36) ist die WM 2026 nach seiner skurril erlittenen Verletzung vorzeitig zu Ende. Der Brentford-Profi (null Minuten bei dieser WM) verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem 3:2-Achtelfinalsieg über Mexiko. (alle Infos >>>)
Dabei stürzte er beim Versuch, über die Werbebande zu springen.
Womöglich sogar Operation nötig
Bei diesem "Freak-Accident" brach sich Henderson den Arm. "Sky Sports News" spricht von einem "ernsthaften Bruch".
Der Engländer muss weiterhin im Krankenhaus in Mexiko bleiben und unter Umständen sogar operiert werden.