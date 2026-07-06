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Bericht: DFB ködert Klopp mit Topgehalt

Auch finanziell soll sich der DFB für seinen Wunschtrainer weit aus dem Fenster lehnen. In den Verhandlungen soll es auch um Klopps Sponsorenverträge gehen.

Bericht: DFB ködert Klopp mit Topgehalt Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Es gilt bereits als offenes Geheimnis, dass Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft antreten wird.

Laut Transferinsider Fabrizio Romano soll der 59-Jährige dem DFB bereits zugesagt haben (hier nachlesen >>>).

Klopp winkt Gehalt auf RB-Niveau

Auch finanziell dürfte der DFB Klopp Zugeständnisse machen. Wie "Absolut Fussball" und "Sports Illustrated" übereinstimmend berichten, winkt dem Ex-Liverpool-Trainer ein Gehalt von bis zu zehn Millionen Euro. Laut "Sky" bewegt sich sein Gehalt als Head of Global Soccer bei Red Bull in ähnlichen Sphären. Demnach müsste er auch finanziell keine Abstriche machen.

Am Donnerstag wird die DFB-Spitze um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke nach New York City fliegen, um über das Wochenende mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke zu verhandeln. Neben dem Gehalt soll auch eine Lösung bezüglich der Sponsorenverträge des 59-Jährigen gefunden werden. Inwieweit der DFB in diesem Punkt zu Zugeständnissen bereit ist, ist unklar.

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