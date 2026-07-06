Es gilt bereits als offenes Geheimnis, dass Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft antreten wird.

Laut Transferinsider Fabrizio Romano soll der 59-Jährige dem DFB bereits zugesagt haben (hier nachlesen >>>).

Klopp winkt Gehalt auf RB-Niveau

Auch finanziell dürfte der DFB Klopp Zugeständnisse machen. Wie "Absolut Fussball" und "Sports Illustrated" übereinstimmend berichten, winkt dem Ex-Liverpool-Trainer ein Gehalt von bis zu zehn Millionen Euro. Laut "Sky" bewegt sich sein Gehalt als Head of Global Soccer bei Red Bull in ähnlichen Sphären. Demnach müsste er auch finanziell keine Abstriche machen.

Am Donnerstag wird die DFB-Spitze um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke nach New York City fliegen, um über das Wochenende mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke zu verhandeln. Neben dem Gehalt soll auch eine Lösung bezüglich der Sponsorenverträge des 59-Jährigen gefunden werden. Inwieweit der DFB in diesem Punkt zu Zugeständnissen bereit ist, ist unklar.