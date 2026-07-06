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Nach Aus im Achtelfinale: Ancelotti-Zukunft entschieden

Der Italiener hat noch einen gültigen Vertrag bis 2030. Bis dahin soll er auch Trainer der "Selecao" bleiben, wie der Verband bestätigt.

Nach Aus im Achtelfinale: Ancelotti-Zukunft entschieden Foto: © IMAGO / DeFodi Images
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Nach dem WM-Aus gegen Norwegen hat sich der brasilianische Fußballverband hinter Teamchef Carlo Ancelotti gestellt.

"Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein", sagte CBF-Sportdirektor Rodrigo Caetano nach dem 1:2 des Rekordweltmeisters im Achtelfinale gegen Norwegen der Nachrichtenagentur Reuters.

Ancelotti hatte im Mai seinen Vertrag bis 2030 verlängert, mit dem 67-jährigen Italiener soll der Selecao der Gewinn des sechsten WM-Titels gelingen.

Verband will Stabilität

Einer der Hauptgründe für das Scheitern am Sonntag in New York sei das Fehlen einer "angemessenen, langfristig stabilen Leitung" in der WM-Vorbereitung gewesen, erklärte Caetano.

"Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen." Ancelotti hatte ein Jahr Zeit, um die Brasilianer auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten. Davor hatten drei Interimstrainer seit Anfang 2023 das Sagen.

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