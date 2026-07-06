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WM-Update: Neymar verabschiedet sich - drei Teamchefs auch

Brasilien scheidet aus, Neymar erklärt seinen Rücktritt. Drei Teamchefs sind ihren Job los und Trump könnte für einen Skandal sorgen. Das WM-Update:

WM-Update: Neymar verabschiedet sich - drei Teamchefs auch Foto: © IMAGO / Fotoarena
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 geht in die heiße Phase - die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

  • WM-Aus und Neymar-Rücktritt: "Unerklärlich, was da passiert ist"

Brasilien ist fassungslos >>>

  • Das "Rudern" nimmt kein Ende! Darf Norwegen vom Titel träumen?

Wohin führt Norwegens WM-Reise nach dem Sieg gegen Brasilien noch?

  • Schlagabtausch! Dezimierte "Three Lions" zwingen Mexiko in die Knie

Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-England - Spielbericht >>>

  • Skandal? Trump kontaktierte offenbar Infantino wegen Rotsperre von US-Spieler Balogun

Offenbart sich hier ein fußballpolitischer Skandal? >>>

  • Zwei Klubs zeigen Interesse an WM-Shootingstar Vozinha

Im Juni lief der Vertrag des 40-Jährigen in Portugal aus - diese Klubs melden nun Interesse an >>>

  • "Zeitverschwendung": Ronaldo sorgt vor dem WM-Kracher gegen Spanien für eine denkwürdige Pressekonferenz

Ronaldo ist auf Konfrontationskurs >>>

  • Nach WM-Aus: Co-Gastgeber mit Trainerwechsel

Der Nachfolger steht bereits länger fest.

  • ÖFB-Gegner feuert Teamchef nach WM-Aus

Nach einem punktelosen Auftritt muss der Trainer gehen >>>

  • Ein weiterer Trainer tritt nach WM-Aus zurück

Er war erst seit März im Amt >>>

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:

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