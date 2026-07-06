WM-Update: Neymar verabschiedet sich - drei Teamchefs auch

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:
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Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
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Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
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Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
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Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
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Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
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Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
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Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
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Highlights: So bricht die Schweiz ihren WM-FluchFIFA WM 2026
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Highlights: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?FIFA WM 2026
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Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz