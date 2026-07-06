NEWS

Nächster Trainer tritt nach WM-Aus zurück

Nach dem Ausscheiden erklärt Ghanas Trainer seinen Rücktritt. Er war erst seit März im Amt.

Nächster Trainer tritt nach WM-Aus zurück Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © APA
Kommentare

Carlos Queiroz ist als Teamchef von Ghana zurückgetreten.

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale der WM gegen Kolumbien in Kansas City erklärte der 73 Jahre alte Portugiese, dass er nicht weiter im Amt bleiben werde.

Für Queiroz, der den Posten erst im April nach Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Otto Addo übernommen hatte, war es die fünfte WM als Coach in Serie.

Der Trainer-Veteran übte bei seinem Abschied Kritik am ghanaischen Fußball-Verband. "Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Platz gebaut, der Erfolg der Black Stars muss außerhalb des Platzes beginnen, indem man die bestmöglichen Bedingungen schafft, um das außergewöhnliche Fußball-Talent Ghanas vorzubereiten, zu schützen und zu entwickeln."

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Im Video: So schicken Haaland und Nyland Brasilien heim

Im Video: So schicken Haaland und Nyland Brasilien heim

Fußball WM
WM-Aus und Neymar-Rücktritt: "Unerklärlich, was da passiert ist"

WM-Aus und Neymar-Rücktritt: "Unerklärlich, was da passiert ist"

Fußball WM
Das "Rudern" nimmt kein Ende! Darf Norwegen vom Titel träumen?

Das "Rudern" nimmt kein Ende! Darf Norwegen vom Titel träumen?

Fußball WM
Mexiko vs. England wird verschoben

Mexiko vs. England wird verschoben

Fußball WM
Berichte: Trump kontaktierte Infantino wegen Balogun

Berichte: Trump kontaktierte Infantino wegen Balogun

Fußball WM
20
"Fassungslos" - Belgien reagiert auf Causa Balogun

"Fassungslos" - Belgien reagiert auf Causa Balogun

Fußball WM
9
ÖFB-Gegner feuert Teamchef nach WM-Aus

ÖFB-Gegner feuert Teamchef nach WM-Aus

Fußball WM
3

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball WM Fußball Carlos Queiroz Kolumbien Ghana Otto Addo