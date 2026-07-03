Die WM 2026 geht langsam aber sicher in die heiße Phase!

Die letzten Sechzehntelfinal-Spiele gehen über die Bühne, die ersten Achtelfinal-Partien stehen an.

Der Spielplan für das WM-Achtelfinale im Überblick:

Samstag, 4. Juli:

19 Uhr: Kanada - Marokko (Houston)

23 Uhr: Paraguay - Frankreich (Philadelphia)

Sonntag, 5. Juli:

22 Uhr: Brasilien - Norwegen (New Jersey)

Montag, 6. Juli:

2 Uhr: Mexiko - England (Mexiko-Stadt)

21 Uhr: Sieger Portugal vs. Kroatien - Spanien (Dallas)

Dienstag, 7. Juli:

2 Uhr: USA - Belgien (Seattle)

18 Uhr: Sieger Argentinien vs. Kap Verde - Sieger Australien vs. Ägypten (Atlanta)

22 Uhr: Sieger Schweiz vs. Algerien - Sieger Kolumbien vs. Ghana (Vancouver)

Der Turnierbaum: