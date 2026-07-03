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NEWS
Der Spielplan für das WM-Achtelfinale
Ab Samstag gehen bei der WM die Achtelfinal-Spiele über die Bühne. Die Teams und der Spielplan im Überblick:
Die WM 2026 geht langsam aber sicher in die heiße Phase!
Die letzten Sechzehntelfinal-Spiele gehen über die Bühne, die ersten Achtelfinal-Partien stehen an.
Der Spielplan für das WM-Achtelfinale im Überblick:
Samstag, 4. Juli:
19 Uhr: Kanada - Marokko (Houston)
23 Uhr: Paraguay - Frankreich (Philadelphia)
Sonntag, 5. Juli:
22 Uhr: Brasilien - Norwegen (New Jersey)
Montag, 6. Juli:
2 Uhr: Mexiko - England (Mexiko-Stadt)
21 Uhr: Sieger Portugal vs. Kroatien - Spanien (Dallas)
Dienstag, 7. Juli:
2 Uhr: USA - Belgien (Seattle)
18 Uhr: Sieger Argentinien vs. Kap Verde - Sieger Australien vs. Ägypten (Atlanta)
22 Uhr: Sieger Schweiz vs. Algerien - Sieger Kolumbien vs. Ghana (Vancouver)