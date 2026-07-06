Video: Das 5-Tore-Spektakel zwischen England und Mexiko

England steht nach einem Schlagabtausch mit Mexiko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Die Three Lions schlagen den Co-Gastgeber im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt 3:2 (zum Spielbericht).

Jude Bellingham mit einem Doppelschlag (36., 38.) und Harry Kane (60.) per Foul-Elfmeter treffen für die Engländer. Mexiko kann durch Julian Quinones (42.) sowie Raul Jimenez (69.) vom Elferpunkt nur mehr verkürzen.

Nach einer Roten Karte für Jarell Quansah (54.) spielt England fast 50 Minuten in Unterzahl.

Die Highlights im VIDEO: