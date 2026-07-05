WM-Programm, 5. Juli: Können Haaland & Co. Brasilien stoppen?

Am Sonntagabend wird das Achtelfinale der FIFA WM 2026 mit einem namhaften Duell fortgesetzt.

Brasilien muss gegen Erling Haalands Norwegen bestehen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 5. Juli:

Programm, 5. Juli (MESZ):

22:00 Uhr: Brasilien - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

Der Rekordweltmeister hat bei dieser WM bislang noch nicht restlos überzeugen können, mühte sich im Sechzehntelfinale zu einem späten 2:1-Sieg über Japan. In der Gruppenphase gab es zwei Siege gegen Schottland und Haiti sowie ein Remis gegen Marokko.

Norwegen hat die "Todes-Gruppe" mit Frankreich, Senegal und dem Irak als Zweiter überstanden, im ersten WM-K.o.-Spiel seit 28 Jahren wurde die Elfenbeinküste mit 2:1 eliminiert.

Siegtorschütze war (natürlich) Superstar Erling Haaland, der bei seiner ersten WM-Teilnahme bereits bei fünf Treffern hält. Nur Kylian Mbappé und Lionel Messi (beide 6 Tore) haben öfters getroffen.

Die "Selecao" konnte sich bisher besonders auf Vinicius Junior verlassen. Der Star-Angreifer von Real Madrid hält bei vier Toren und einem Assist, war damit an mehr als die Hälfte der brasilianischen Tore (9) beteiligt.

Programm, 6. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: Mexiko - England (LIVE-Ticker >>>)

Gastgeber Mexiko hat bislang noch kein Gegentor kassiert und zog mit einem Sieg gegen Ecuador ins Achtelfinale ein.

England setzte sich im Sechzehntelfinale mit 2:1 gegen die DR Kongo durch und zählt trotz der schwierigen Aufgabe im Estadio Azteca zu den Favoriten.

Die große Herausforderung für die "Three Lions" ist die Höhenlage von Mexiko-Stadt (2.240 Meter), die bereits vielen Gastteams Probleme bereitete.

Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells Brasilien gegen Norwegen.

21:00 Uhr: Portugal - Spanien (LIVE-Ticker >>>)

Das iberische Duell gilt als eines der Topspiele des Achtelfinals und ist die Neuauflage des Nations-League-Endspiels aus dem Vorjahr.

Spanien reist mit einer Serie von 34 ungeschlagenen Spielen und einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Österreich ins Achtelfinale.

Portugal schaltete Kroatien aus und hofft mit Cristiano Ronaldo sowie einem starken Mittelfeld um Bruno Fernandes und Vitinha auf den Einzug ins Viertelfinale.

Besonders das Duell zwischen Spaniens Jungstar Lamine Yamal und Portugals Linksverteidiger Nuno Mendes könnte spielentscheidend werden. Der Sieger bekommt es im Viertelfinale mit den USA oder Belgien zu tun.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>